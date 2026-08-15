Giải Ngoại hạng Anh 2026/27 áp dụng luật đếm ngược 5 giây và mở rộng quyền hạn của VAR Ban tổ chức Ngoại hạng Anh giới thiệu quy định đếm ngược 5 giây, siết chặt việc thay người và cho phép VAR can thiệp thẻ vàng thứ hai kể từ mùa 2026/27.

Mùa giải 2026/27 của giải Ngoại hạng Anh đánh dấu bước ngoặt lớn về mặt luật thi đấu với hàng loạt điều chỉnh khắt khe chưa từng có trong lịch sử. Mục tiêu cốt lõi của Ban tổ chức và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) là loại bỏ triệt để các hành vi câu giờ, hạn chế quãng nghỉ vô nghĩa và tăng tối đa thời gian bóng lăn thực tế trên sân.

Những quy định mới sẽ chính thức đi vào vận hành ngay từ trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) giữa Arsenal và Manchester City diễn ra lúc 21h00 ngày mai, trước khi áp dụng đồng bộ tại Ngoại hạng Anh cũng như các giải đấu thuộc hệ thống bóng đá Anh. Trọng tài Michael Oliver, người bước lên vị trí trọng tài số 1 nước Anh sau khi đồng nghiệp Anthony Taylor treo còi, sẽ là một trong những gương mặt đi đầu trong việc thực thi bộ luật mới này.

Michael Oliver là trọng tài số 1 Ngoại hạng Anh sau khi Anthony Taylor treo còi. (Ảnh: BBC)

Gia tăng tối đa thời gian bóng lăn thực tế

Động thái thay đổi luật được đưa ra dựa trên những dữ liệu thống kê tích cực từ kỳ thử nghiệm tại World Cup 2026. Tại World Cup 2022 ở Qatar, thời gian bóng lăn trung bình chỉ đạt 58 phút 3 giây (tương ứng 56,86% tổng thời gian trận đấu). Đến mùa hè năm 2026, dù thời gian bóng lăn trung bình chỉ nhích nhẹ lên 58 phút 16 giây, nhưng tỷ lệ bóng lăn thực tế đã tăng vọt lên 60,43% nhờ việc cắt giảm hiệu quả thời gian bù giờ không cần thiết.

Luật đếm ngược 5 giây và biện pháp xử lý thủ môn câu giờ

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bộ luật mới là quy định đếm ngược 5 giây đối với các tình huống ném biên và phát bóng. Ngay khi phát hiện cầu thủ có dấu hiệu trì hoãn – như đặt bóng xuống rồi bỏ đi hoặc cố tình chuyền cho đồng đội khác thực hiện – trọng tài sẽ thổi còi và giơ tay đếm ngược 5 giây công khai.

Nếu hết 5 giây mà quả ném biên chưa được thực hiện, quyền đưa bóng vào cuộc sẽ lập tức được trao cho đội đối phương. Trường hợp các thủ môn cố tình kéo dài thời gian phát bóng lên ở những thời điểm cuối trận, trọng tài có quyền thổi phạt và trao cho đối thủ một quả phạt góc.

Phần lớn luật mới cho mùa giải 2026/27 là để tránh câu giờ. (Ảnh: BBC)

Siết chặt quy định thay người và gián đoạn do chấn thương

Để triệt tiêu "chiêu trò" tiêu tốn thời gian khi rời sân, cầu thủ bị thay ra chỉ có tối đa 10 giây để bước qua đường biên tại vị trí gần nhất. Nếu vi phạm cột mốc này, cầu thủ dự bị sẽ bị buộc phải chờ ít nhất 1 phút sau khi trận đấu tái lập mới được phép vào sân, đồng nghĩa với việc đội bóng đó phải thi đấu trong thế thiếu người. Tiền đạo Will Lankshear của Middlesbrough đã trở thành cầu thủ đầu tiên bị phạt theo quy định này tại giải Carabao Cup.

Bên cạnh đó, cầu thủ gặp chấn thương cần sự chăm sóc của y tế sẽ phải ở ngoài sân tối thiểu 1 phút (tăng so với mức 30 giây trước đây) trước khi được trọng tài cho phép trở lại. Quy định này cũng áp dụng cho các tình huống trọng tài chủ động dừng trận đấu vì cầu thủ nằm sân. Tuy nhiên, nếu cầu thủ khiến đối phương bị đau phải nhận thẻ vàng hoặc thẻ đỏ, người bị chấn thương sẽ không bắt buộc phải rời sân.

Nhằm khắc phục tình trạng thủ môn "nằm sân chiến thuật" để ban huấn luyện truyền đạt chỉ đạo, luật mới quy định: Nếu thủ môn cần chăm sóc y tế, HLV buộc phải rút một cầu thủ đang thi đấu ra ngoài đường biên trong vòng 1 phút. Đội bóng có 10 giây để thông báo danh tính cầu thủ này với trọng tài bàn; nếu không, đội trưởng sẽ là người phải tạm rời sân.

Mở rộng quyền hạn can thiệp của công nghệ VAR

Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhận hai sự bổ sung quan trọng về thẩm quyền. Đầu tiên, VAR được phép can thiệp vào các tình huống rút thẻ vàng thứ hai dẫn đến thẻ đỏ nếu trọng tài chính đưa ra quyết định sai lầm rõ ràng. Thứ hai, VAR có thể kiểm tra lại các lỗi tấn công xảy ra trước khi bóng vào cuộc ở những tình huống cố định (như phạt góc hay đá phạt) nếu tình huống đó trực tiếp dẫn đến bàn thắng hoặc quả phạt đền.

Dù mở rộng thẩm quyền, Ngoại hạng Anh vẫn quyết định không áp dụng VAR cho các hành vi che miệng tranh luận trên sân hoặc các tình huống thổi phạt góc sai lệch, nhằm đảm bảo kịch tính và sự liền mạch vốn có của giải đấu.