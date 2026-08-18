Công nghiệp - Xây dựng Giải phóng tiềm năng công nghiệp phía Tây Lâm Đồng Cùng với khai khoáng, chế biến sâu, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN, TTCN) ở phía Tây Lâm Đồng đang được các địa phương thúc đẩy ở nhiều góc độ để giải phóng được các tiềm năng.

Sản phẩm nhôm thỏi được sản xuất từ nguyên liệu quặng bô xít ở xã Nhân Cơ mở ra cơ hội sâu hơn cho các ngành nghề công nghiệp liên quan đến nhôm

Tại xã Đắk Sắk, CN, TTCN dù được địa phương đánh giá là không ít lợi thế, nhất là đối với sơ chế, bảo quản và chế biến nông sản như: cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái, hay gia công cơ khí nhỏ, sửa chữa máy móc nông nghiệp. Sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác đá và các ngành nghề nông thôn khác cũng được xã xác định có nhiều tiềm năng để phát triển. Thế nhưng hiện nay, giá trị CN, TTCN vẫn còn thấp trong cơ cấu kinh tế địa phương. Toàn xã hiện có khoảng 300 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực CN, TTCN quy mô nhỏ, đầu tư máy móc, công nghệ còn hạn chế.

Theo ông Nguyễn Văn Phò, Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk, mặc dù có sự gia tăng, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nhưng giá trị lĩnh vực này mang lại trong kinh tế địa phương còn thấp khoảng 10%/năm. Ông Phò nhấn mạnh, hiện nay cấp ủy, chính quyền xã Đắk Sắk tập trung làm tốt hơn công tác triển khai và quản lý quy hoạch, trong đó trước hết là từ cơ cấu đất đai, không gian cho công nghiệp nhằm tận dụng tốt các lợi thế cùng lĩnh vực ở những khu vực lân cận, nhất là tích hợp quy hoạch phát triển CN, TTCN của tỉnh.

Khu CN Tâm Thắng vẫn còn nhiều dư địa phát triển

Xã cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa giá trị cao để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển công nghiệp chế biến. Cùng với đó, địa phương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư vào TTCN gắn với bản sắc văn hóa địa phương, ưu tiên các ngành nghề có lợi thế như: dệt, nông sản, thổ cẩm, chế biến đặc sản, phấn đấu giá trị CN, TTCN chế biến mang lại từ 10 - 12%/năm.

Tại xã Cư Jút, một trong những xã được coi là có tiền đề lớn cho phát triển CN, TTCN ở khu vực Tây Lâm Đồng bởi ở đây đã có Khu CN Tâm Thắng. Toàn xã hiện có khoảng 1.000 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực CN, TTCN. Một số ngành nghề truyền thống được duy trì như: may mặc, cơ khí, chế tạo công cụ sản xuất, chế biến nông, lâm sản.

Đánh giá riêng trong 6 tháng đầu năm, hoạt động CN, TTCN trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định; các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động bình thường, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Giá trị sản lượng ngành CN, TTCN đạt khoảng 951,953/1.903,906 tỷ đồng, ước đạt khoảng 50% kế hoạch. Nhưng địa phương vẫn đánh giá giá trị lĩnh vực này vẫn chưa tạo sức bật lớn trong phát triển kinh tế địa phương. Xã Cư Jút tiếp tục kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào CN, TTCN nhất là một số ngành nghề mới như năng lượng mặt trời. Địa phương phấn đấu giá trị sản phẩm ngành CN, TTCN tăng trưởng từ 12 - 14,29% trong năm 2026.

Công nghiệp chế biến nông sản, đặc sản địa phương ở Đắk Sắk còn nhỏ lẻ

Còn tại Nhân Cơ, sự phát triển công nghiệp hiện tại kỳ vọng nơi đây sẽ là đầu tàu cho CN, TTCN ở khu vực phía Tây, không chỉ nhôm và CN, TTCN phụ trợ sau nhôm. Bởi ngoài Nhân Cơ thì khu vực đã được quy hoạch khai thác bô xít, chế biến alumin còn có ở nhiều địa phương khác như: Kiến Đức, Quảng Tín, Quảng Sơn, Đắk Song, Tuy Đức… Tổng trữ lượng địa chất khu vực 2.722.155.000 tấn.

Ghi nhận thực tế, hiện nay các địa phương đều xác định được đúng hướng đi phù hợp với quy hoạch phát triển chung lĩnh vực công nghiệp, tạo tiền đề phát huy được nội lực, tận dụng được ngoại lực để phát triển.