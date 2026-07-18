Thể thao 360 Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên 2026: Chủ nhà Thanh Hóa tạo dấu ấn với chính sách hỗ trợ chưa từng có Chiều 18/7, tại sân FLC Golf Links Sầm Sơn (Thanh Hóa), Hội Golf Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026.

Quang cảnh lễ công bố Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026

Giải đấu được Hiệp hội Golf Việt Nam bảo trợ, do UBND tỉnh Thanh Hóa và Hội Golf Thanh Hóa đăng cai tổ chức.

Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/9 tại sân FLC Golf Links Sầm Sơn, với sự tham gia của các đội tuyển nam và nữ đến từ 11 hội golf khu vực, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Đại diện Hội Golf Lâm Đồng tham dự Lễ công bố Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026

Giải đấu tiếp tục áp dụng thể thức thi đấu đối kháng đồng đội Fourball kết hợp đối kháng cá nhân Singles Match, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn, đề cao tinh thần đồng đội, khả năng phối hợp chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các vận động viên.

Đại diện các hội Golf phát biểu tại Lễ công bố Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026

Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là ban tổ chức miễn hoàn toàn phí tham dự giải, đồng thời hỗ trợ chi phí sân thi đấu và lưu trú cho các vận động viên nằm trong danh sách thi đấu chính thức trong thời gian diễn ra giải.