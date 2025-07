Pháp luật - Đời sống Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và các thương, bệnh binh Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2025), ngày 22/7, Đoàn công tác của Công an tỉnh do Thiếu tướng Trương Minh Đương, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Quang Nho và các thương, bệnh binh đang sinh sống trên địa bàn xã Đam Rông 1 và xã Phú Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tướng Trương Minh Đương thắp hương tưởng nhớ Liệt sĩ Lê Quang Nho

Tại gia đình liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Quang Nho, Thiếu tướng Trương Minh Đương đã thành kính dâng hương tưởng nhớ anh hùng, liệt sĩ Lê Quang Nho và ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân gia đình.

Tặng quà thân nhân liệt sĩ Lê Quang Nho

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những hi sinh của các anh hùng trong công cuộc đấu tranh, giải phóng đất nước. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng hôm nay sẽ luôn ghi nhớ công lao to lớn đó, nguyện tiếp bước con đường cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thăm hỏi, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho bà Trần Thị Nhẫn

Tại gia đình bà Trần Thị Nhẫn, thương binh sống tại xã Đam Rông 1 và gia đình ông Trần Minh Thánh, thương binh 61% tại xã Phú Sơn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và những kết quả nổi bật của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua.

Thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Trần Minh Thánh

Đồng chí Trương Minh Đương mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương cho con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.