Pháp luật Giám đốc Công ty Long Thái Việt lãnh án Ngày 12/8, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, trốn thuế và vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử vụ án

Vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, trốn thuế do các bị cáo Trần Văn Thuận (SN 1969, trú xã Sơn Mỹ), Nguyễn Thị Thúy Nga (SN1973, trú xã Sơn Mỹ), Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1982, trú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân cũ), Nguyễn Phước Huệ (SN 1977, trú xã Sơn Mỹ) thực hiện; còn vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Hoàng Văn Thảo thực hiện.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại Long Thái Việt (Công ty Long Thái Việt), Trần Văn Thuận phát hiện việc khai thác đã vượt ra ngoài ranh giới khu đất được cho thuê. Để tránh bị cơ quan chức năng xử phạt, tháng 3 - 4/2024, Thuận chỉ đạo nhân viên đưa khoáng sản từ khu vực vượt ranh vào đổ lấp các moong đã khai thác và đắp lại tại vị trí cũ, nhằm dự trữ để tiếp tục khai thác, tiêu thụ sau này.

Cơ quan chức năng xác định, khối lượng khai thác khoáng sản trái theo giấy phép khai thác là 16.713 m3 cát thạch anh, trị giá hơn 2,2 tỉ đồng.

Biết rõ vị trí đất thuộc Thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản nhưng Trần Văn Thuận đã thỏa thuận mua lớp cát bề mặt trên diện tích đất 7.728,5 m2 của Nguyễn Phước Huệ với giá 170 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến tháng 7/2023, Thuận đã chỉ đạo các nhân viên Công ty Long Thái Việt và Phương Nam - Bình Thuận khai thác 16.849 m3 cát thạch anh, trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Vào đầu năm 2023, Trần Văn Thuận đã chỉ đạo nhân viên Công ty Phương Nam - Bình Thuận tổ chức khai thác khoáng sản tại khu vực ngoài ranh cho thuê đất của mỏ khai thác của Công ty tại thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi với khối lượng 6.379 m3 cát thạch anh, trị giá hơn 1,5 tỉ đồng.

Quá trình điều hành hoạt động của 2 Công ty Long Thái Việt và Công ty Phương Nam - Bình Thuận, Trần Văn Thuận đã không lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, sổ sách ghi chép, nhật ký khai thác để quản lý, kê khai sản lượng khai thác, kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật, việc mua bán khoáng sản, giao dịch chuyển nhận tiền không qua tài khoản của Công ty mà qua tài khoản cá nhân của Trần Văn Thuận, Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Thúy Diễm để kê khai thuế thấp hơn so với khối lượng thực tế khai thác nhằm trốn số thuế phải nộp cho Nhà nước.

Trong các năm 2022, 2023, Công ty Long Thái Việt trốn thuế với số tiền hơn 1 tỉ đồng; Công ty Phương Nam - Bình Thuận đã trốn thuế với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên xử

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thúy Nga là Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty Phương Nam - Bình Thuận đã giao cho Trần Văn Thuận điều hành hoạt động kinh doanh, khai thác khoáng sản của công ty.

Nguyễn Thị Thúy Nga biết rõ Trần Văn Thuận có hành vi trốn số thuế phải nộp cho Nhà nước nhưng vẫn đồng ý ký các báo cáo kê khai quyết toán thuế để Thuận chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy Diễm kê khai bổ sung.

Nguyễn Thị Thúy Diễm là kế toán bán hàng của 2 Công ty Long Thái Việt và Phương Nam - Bình Thuận biết rõ Trần Văn Thuận không lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, sổ sách ghi chép, nhật ký khai thác để quản lý, kê khai sản lượng khai thác, kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật nhưng vẫn đồng ý giúp cho Thuận.

Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Thúy Diễm phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Trần Văn Thuận về tội trốn thuế, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh phiên xét xử

Còn Nguyễn Phước Huệ biết rõ thửa đất do mình quản lý, sử dụng tại Thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (cũ) không được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản nhưng vẫn đồng ý bán lớp khoáng sản (cát) trên mặt cho Trần Văn Thuận khai thác trái phép thu lợi số tiền 170 triệu đồng. Do đó, Nguyễn Phước Huệ phải chịu trách nhiệm với Trần Văn Thuận về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bị cáo Hoàng Văn Thảo đã bịa đặt việc quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể giúp Công ty Phương Nam - Bình Thuận chỉ bị xử phạt hành chính và “giúp” Trần Văn Thuận tránh xử lý hình sự.

Tin tưởng vào thông tin gian dối này, Trần Văn Thuận và Nguyễn Thị Thúy Nga đã nhiều lần đưa tiền để “chạy án”. Từ tháng 8/2024 đến 20/9/2024, Thảo 5 lần chiếm đoạt tổng cộng 2,255 tỷ đồng của 2 người này.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án

Tại phiên xử, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh nêu quan điểm, hành vi phạm tội của Trần Văn Thuận, Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Thúy Diễm, Nguyễn Phước Huệ, Hoàng Văn Thảo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, chế độ quản lý nhà nước về nghiên cứu, thăm dò và khai thác tài nguyên, chế độ quản lý nhà nước về quản lý thuế gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương.

Hành vi của Hoàng Văn Thảo xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an xã hội. Do đó, cần phải truy tố các bị can để Tòa án xét xử nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Bị cáo Trần Văn Thuận 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, 1 năm tù tội trốn thuế, tổng hình phạt bị cáo Thuận phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Phước Huệ mức án 1 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; bị cáo Hoàng Văn Thảo bị tuyên phạt 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy Nga số tiền 1,5 tỷ đồng và Nguyễn Thị Thúy Diễm số tiền 500 triệu đồng về tội trốn thuế.

Liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân (cũ), thị xã La Gi (cũ) và UBND xã Tân Tiến, cơ quan điều tra đã tách để tiếp tục xác minh, xử lý khi có căn cứ.