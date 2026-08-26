Chính trị Giám sát việc tổ chức mạng lưới y tế cơ sở và thực hiện Nghị quyết 57 tại khu vực Lâm Hà Chiều 26/8, Tổ giám sát số 2 thuộc Đoàn giám sát HĐND tỉnh Lâm Đồng làm việc với xã Đinh Văn Lâm Hà và Phú Sơn Lâm Hà về tổ chức mạng lưới y tế cơ sở và thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh buổi làm việc tại trụ sở xã Đinh Văn Lâm Hà

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2, chủ trì buổi làm việc.

Tại xã Đinh Văn Lâm Hà, Trạm Y tế được tổ chức lại trên cơ sở 3 trạm y tế cũ, gồm trụ sở chính và 2 điểm trạm, sau khi chuyển về UBND xã quản lý từ ngày 1/1/2026. Trạm hiện có 24 nhân sự.

Ông Đỗ Phi Diên, Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Lâm Hà báo cáo công tác tổ chức mạng lưới y tế cơ sở và thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tại địa phương

Trong 6 tháng đầu năm, Trạm Y tế xã thực hiện 2.824 lượt khám, chữa bệnh, đạt 51,3% kế hoạch năm. Công tác phòng, chống dịch được duy trì, không để xảy ra dịch lớn, không ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh truyền nhiễm.

Tuy nhiên, địa phương cho biết, khối lượng công việc quản lý nhà nước về y tế ngày càng tăng, trong khi nhân lực tham mưu, chuyên môn còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đồng bộ; một số thiết bị thiết yếu như máy X-quang, máy siêu âm và thiết bị xét nghiệm còn thiếu. Nguồn lực dành cho đầu tư, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị còn hạn chế.

Ông Hà Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Lâm Hà báo cáo công tác tổ chức mạng lưới y tế cơ sở và thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tại địa phương

Tại Phú Sơn Lâm Hà, địa bàn rộng hơn 240 km², dân số trên 26.000 người. Trạm Y tế hiện có 21 người, trong khi nhu cầu cần là 30 người. Một số vị trí còn thiếu như bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Cơ sở vật chất, thiết bị và máy tính tại trạm còn hạn chế, nhiều máy tính cũ, cấu hình thấp. Một số thuốc điều trị bệnh không lây nhiễm chưa được cung ứng đầy đủ do khó khăn trong đấu thầu và nguồn cung.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Quốc Đông, thành viên Đoàn giám sát trao đổi với các địa phương để làm rõ một số nội dung về công tác bàn giao tài sản, con người theo Thông tư 43

Trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, hai xã đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Tại Đinh Văn Lâm Hà, từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, xã tiếp nhận hơn 16.400 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm 99,94%. Xã cũng thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 18 thôn với 299 thành viên; triển khai mô hình chợ thanh toán không dùng tiền mặt và trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thủ tục hành chính.

Ông Tống Trường Ký, Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên đoàn giám sát HĐND trao đổi, làm rõ các vướng mắc đối với các đề xuất của các địa phương

Tại Phú Sơn Lâm Hà, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến đạt 99,68%; số hóa hồ sơ và kết quả, thanh toán trực tuyến đều đạt 100%. Dù vậy, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số nơi chưa đồng bộ, thiết bị xuống cấp; kỹ năng số của một bộ phận cán bộ và người dân chưa đồng đều. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống chuyên ngành còn hạn chế.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở tại Trạm Y tế xã Đinh Văn Lâm Hà



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Đức Hải ghi nhận, đánh giá cao lãnh đạo hai địa phương đã chủ động triển khai mô hình y tế mới, cơ bản bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn sau khi trạm y tế chuyển về UBND xã quản lý, nhất là công tác chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với Nghị định 265 về khám bệnh toàn dân, ông Hải đánh giá dù còn nhiều khó khăn, các địa phương đã triển khai và đạt kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Đức Hải đề nghị các địa phương trên cơ sở những kết quả bước đầu tiếp tục rà soát, bố trí nhân lực phù hợp với quy mô dân số, địa bàn; sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Thông tư 43. Đồng thời, cần quan tâm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực để các trạm y tế cấp xã hoạt động hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát, Tổ phó Tổ giám sát số 2 phát biểu kết luận buổi làm việc

Đối với Nghị quyết 57, ông Nguyễn Đức Hải lưu ý chuyển đổi số phải đi vào thực chất, không dừng ở số hóa hồ sơ hay trang bị thiết bị. Các địa phương cần tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả dữ liệu, nhất là dữ liệu y tế, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân.