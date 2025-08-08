Nông nghiệp - Nông thôn Giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra Công tác phòng, chống thiên tai năm 2024 và các tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã cho thấy bài học kinh nghiệm chủ động trong xử lý kịp thời, nhanh, gọn khi xảy ra sự cố, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản trên địa bàn.

Qua tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh ước tính gần 520,89 tỷ đồng. Cụ thể, thiệt hại do mưa lớn kèm theo gió lốc, sét, sạt lở đất làm 13 người người chết; hư hỏng 817 căn nhà, 5.513 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, gần 16 km đường giao thông, 4 trạm biến áp, 6 cột điện gãy đổ, 2 công trình thủy lợi và 600 m kênh mương, 5 cầu, cống giao thông, tổng giá trị gần 90,4 tỷ đồng. Khu vực biên giới biển đã xảy ra 44 vụ tai nạn lao động (36 người chết, 7 người mất tích, 3 người bị thương); 46 vụ tàu cá gặp thiên tai, tai nạn, sự cố (chìm, cháy, hỏng máy, đâm va); 20 vụ đuối nước (20 người chết).

Toàn tỉnh tập trung nâng cấp các hạng mục hồ, đập bảo đảm an toàn trước mùa mưa lũ

Ngoài ra, hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2024 đã ảnh hưởng khoảng 8.806 ha cây trồng các loại, thiệt hại ước tính khoảng 430,5 tỷ đồng; 500 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do các giếng đào phần lớn đã cạn kiệt, còn nguồn nước giếng khoan đã giảm xuống.

Riêng từ ngày 20/7 - 23/7/2025, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha), trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa vừa, mưa to kèm theo giông, lốc, sét và gió giật mạnh, ghi nhận 2 người bị thương nhẹ; 74 căn nhà ở, gần 2,6 ha nhà kính và 17,2 ha nhà lưới bị tốc mái; thiệt hại nặng gần 1,2 ha rau màu, 5 ha cây lâu năm, 3 căn nhà ở, 18 cột điện bị đổ, gãy…

“Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh tiếp tục kiện toàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; đôn đốc các địa phương thực hiện các nội dung đảm bảo tiêu chí về thủy lợi và phòng, chống thiên tai về nông thôn mới...”, Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá.

Theo đó, trước mùa mưa bão, Sở Công thương rà soát, kiểm tra, yêu cầu các chủ hồ, đập thủy điện, Công ty Điện lực, các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai phòng, chống thiên tai như: tổng kiểm tra các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn đối với nhân viên, tài sản của doanh nghiệp và dân cư khu vực lân cận để chủ động sơ tán, di dời, đảm bảo an toàn khi có thiên tai, không để bị động, bất ngờ.

Với công tác quản lý, đầu tư, xây dựng và duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp đê điều, hồ đập và công trình phòng, chống thiên tai khác, các đơn vị quản lý và phối hợp với các địa phương tập trung thi công dứt điểm các hạng mục dở dang trước mùa mưa lũ, thường xuyên kiểm tra các công trình giao thông và có kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hư hỏng, khơi thông dòng chảy. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc và phương tiện; dự trữ thiết bị, vật liệu; khi cần thiết, điều động lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng cứu, nối lại giao thông nhanh chóng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Bài học kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, các sở, ngành, đơn vị, lực lượng xung kích trong tỉnh xác định rõ vai trò, trách nhiệm, chủ động trong từng phương án, kế hoạch phối hợp, hiệp đồng lực lượng của Trung ương và của quân khu, nên khi có tình huống thiên tai, sự cố đã xử lý kịp thời, nhanh, gọn và hạn chế tối đa những thiệt hại xảy ra.