Ông T.H.T là sĩ quan quân đội được cử biệt phái sang công tác tại Đại học T.N năm 2005, được phân công nhiệm vụ giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh. Năm 2012, ông xin chuyển ngành và được Đại học tiếp nhận, phân công nhiệm vụ làm giảng viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh cho đến nay.

Ông T hỏi, thời gian ông công tác từ năm 2005 đến năm 2012 có được tính là thời gian công tác trong ngành giáo dục để tính thời gian xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú không?

Theo Điều 8 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013: "1. Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh là cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, kỹ năng quân sự cho các đối tượng theo quy định theo quy định của Luật này".

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 35/2024/NĐ-CP nói về "Tài năng sư phạm quy định với từng đối tượng…" nên không xác định được đối tượng nhà giáo đang công tác tại các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc điểm nào. Nếu xác định thuộc điểm d khoản 3 Điều 8 thì rất bất cập, đặc biệt là tiêu chí đề tài và hướng dẫn tiến sĩ.

Ông T hỏi, với tính đặc thù của các hệ thống các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cả nước hiện nay, thì nhà giáo tại các Trung tâm được vận dụng đề nghị xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú theo các tiêu chí nào cho phù hợp?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thời gian xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú được quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 2/4/2024 của Chính phủ: "Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục phải có thời gian công tác trong ngành 20 năm trở lên, trong đó có từ 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy".

Đối chiếu với nội dung ông T.H.T cung cấp, thời gian công tác biệt phái tại cơ sở giáo dục được tính là thời gian công tác trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, khi đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, cá nhân cần cung cấp minh chứng cụ thể quyết định biệt phái và tiếp nhận phân công nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, quyết định.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" quy định:

"Nhà giáo, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học, cán bộ nghiên cứu giáo dục đạt các tiêu chuẩn sau:

Chủ nhiệm 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc chủ nhiệm 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên.

Tác giả 10 bài báo khoa học, chủ biên 01 giáo trình, hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ".

Đối chiếu quy định trên chưa có đủ thông tin để xác định được việc nhà giáo đang công tác tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh mà ông T nêu trên hiện đang công tác tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc quản lý của đơn vị chủ quản nào để xác minh được có thuộc đối tượng xét danh hiệu Nhà giáo nhân dân – Nhà giáo ưu tú hay không (cơ sở giáo dục đại học hoặc đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng); vị trí việc làm là nhà giáo hay cán bộ quản lý,... theo quyết định phân công nhiệm vụ? Do đó, chưa xác định được có là đối tượng chịu tác động tại điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định số 35/2024/NĐ-CP hay không.

Các đối tượng thuộc diện xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú, các tiêu chí có thể được quy đổi thành tích tương đương được quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2024/NĐ-CP.