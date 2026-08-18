Giành chiến thắng ngay tại Rajamangala, Singapore vẫn ngậm ngùi nhìn Thái Lan vào chung kết ASEAN Championship Dù để thua Singapore ngay trên sân Rajamangala ở bán kết ASEAN Championship, Thái Lan vẫn chính thức giành quyền vào chung kết.

Thái Lan 1 - 2 Singapore Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Thái Lan tiếp đón Singapore.

Thái Lan tiếp đón Singapore. 41' P. Autra của Thái Lan nhận thẻ vàng ở phút 41

Phút 41, P. Autra bên phía Thái Lan phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận bán kết trên sân Rajamangala Stadium đang diễn ra vô cùng căng thẳng và chưa có bàn thắng nào được ghi, tỷ số vẫn là 0-0.

Phút 41, bên phía Thái Lan phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận bán kết trên sân Rajamangala Stadium đang diễn ra vô cùng căng thẳng và chưa có bàn thắng nào được ghi, tỷ số vẫn là 0-0. 45' H. Stewart xé lưới Thái Lan, Singapore vươn lên dẫn 0-1

Đúng vào phút 45, H. Stewart lập công mở tỷ số 0-1 cho Singapore ngay trên sân Rajamangala. Bàn thắng quan trọng ngay trước giờ nghỉ mang lại lợi thế rất lớn cho đội khách trong trận bán kết ASEAN Championship.

Đúng vào phút 45, lập công mở tỷ số 0-1 cho Singapore ngay trên sân Rajamangala. Bàn thắng quan trọng ngay trước giờ nghỉ mang lại lợi thế rất lớn cho đội khách trong trận bán kết ASEAN Championship. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 2 bắt đầu. 46' Thái Lan điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Thái Lan quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung K. Khamyok vào sân thế chỗ cho W. Kanitsribampen . Việc bị Singapore vượt lên dẫn 0-1 ngay trước giờ nghỉ buộc đội chủ nhà phải sớm đưa ra phương án làm mới lối chơi.

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Thái Lan quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung vào sân thế chỗ cho . Việc bị Singapore vượt lên dẫn 0-1 ngay trước giờ nghỉ buộc đội chủ nhà phải sớm đưa ra phương án làm mới lối chơi. 46' Thái Lan điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Thái Lan quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung C. Otton vào sân thế chỗ P. Gustavsson . Trong thế bị Singapore dẫn 0-1 ngay tại sân Rajamangala Stadium, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm những làn gió mới để hy vọng lật ngược thế cờ.

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung vào sân thế chỗ . Trong thế bị Singapore dẫn 0-1 ngay tại sân Rajamangala Stadium, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm những làn gió mới để hy vọng lật ngược thế cờ. 50' Song Ui-Young nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai

Phút 50, Song Ui-Young của Singapore phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang dẫn Thái Lan 0-1 ngay tại sân Rajamangala Stadium ở trận bán kết ASEAN Championship, đại diện đảo quốc sư tử cần duy trì sự tập trung và cẩn trọng trong các pha tranh chấp tiếp theo.

Phút 50, của Singapore phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang dẫn Thái Lan 0-1 ngay tại sân Rajamangala Stadium ở trận bán kết ASEAN Championship, đại diện đảo quốc sư tử cần duy trì sự tập trung và cẩn trọng trong các pha tranh chấp tiếp theo. 54' H. Harun nhận thẻ vàng ở phút 54

Phút 54, trọng tài rút thẻ vàng phạt H. Harun bên phía Singapore do lỗi hành vi. Dù đang nắm lợi thế dẫn 0-1 ngay trên sân Rajamangala Stadium của Thái Lan, Singapore đang liên tiếp phải nhận các thẻ phạt trước sức ép gia tăng từ đối thủ.

Phút 54, trọng tài rút thẻ vàng phạt bên phía Singapore do lỗi hành vi. Dù đang nắm lợi thế dẫn 0-1 ngay trên sân Rajamangala Stadium của Thái Lan, Singapore đang liên tiếp phải nhận các thẻ phạt trước sức ép gia tăng từ đối thủ. 61' K. Khamyok quân bình tỷ số 1-1 cho Thái Lan

Phút 61, K. Khamyok thực hiện thành công quả phạt đền để san bằng tỷ số 1-1 cho Thái Lan . Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực và đưa trận bán kết trên sân Rajamangala Stadium trở lại vạch xuất phát trước Singapore.

Phút 61, thực hiện thành công quả phạt đền để san bằng tỷ số 1-1 cho . Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực và đưa trận bán kết trên sân Rajamangala Stadium trở lại vạch xuất phát trước Singapore. 62' Thái Lan tung Y. Burapha vào sân ở phút 62

Phút 62, Thái Lan đưa ra sự thay đổi nhân sự khi Y. Burapha được tung vào sân để thế chỗ cho S. Ratree . BHL đội chủ nhà muốn tăng cường làn gió mới trên hàng công trong cuộc đối đầu căng thẳng với Singapore tại sân Rajamangala Stadium.

Phút 62, đưa ra sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thế chỗ cho . BHL đội chủ nhà muốn tăng cường làn gió mới trên hàng công trong cuộc đối đầu căng thẳng với Singapore tại sân Rajamangala Stadium. 65' P. Hemviboon phản lưới, Singapore vượt lên dẫn 1-2

Phút 65, bất ngờ lớn xảy ra khi P. Hemviboon bên phía Thái Lan lúng túng đá phản lưới nhà. Bàn thua tai hại này giúp Singapore một lần nữa vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-2 ngay trên sân Rajamangala Stadium.

Phút 65, bất ngờ lớn xảy ra khi bên phía Thái Lan lúng túng đá phản lưới nhà. Bàn thua tai hại này giúp Singapore một lần nữa vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-2 ngay trên sân Rajamangala Stadium. 65' Singapore củng cố đội hình, S. Anuar vào thay F. Zulkifli

Ở phút 65, Singapore lập tức có sự thay đổi nhân sự khi S. Anuar được tung vào sân để thế chỗ F. Zulkifli . Động thái này diễn ra ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của đội khách, nhằm bổ sung nguồn năng lượng mới để bảo vệ lợi thế trước sức ép từ Thái Lan.

Ở phút 65, Singapore lập tức có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thế chỗ . Động thái này diễn ra ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của đội khách, nhằm bổ sung nguồn năng lượng mới để bảo vệ lợi thế trước sức ép từ Thái Lan. 65' Singapore tung G. Kweh vào sân thay N. Abdullah

Phút 65, Singapore thực hiện sự thay đổi người khi G. Kweh được tung vào sân để thế chỗ N. Abdullah . Quyết định điều chỉnh lực lượng này được đưa ra ngay sau khi đội khách vươn lên dẫn Thái Lan 1-2 tại bán kết ASEAN Championship.

Phút 65, Singapore thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân để thế chỗ . Quyết định điều chỉnh lực lượng này được đưa ra ngay sau khi đội khách vươn lên dẫn Thái Lan 1-2 tại bán kết ASEAN Championship. 72' Singapore thay người, I. Fandi vào sân

Phút 72, Singapore thực hiện sự thay đổi nhân sự khi I. Fandi được tung vào sân thay cho R. Stewart . Đang dẫn trước 1-2 ngay tại sân Rajamangala, đội khách muốn bổ sung sức trẻ để duy trì lợi thế trong những phút còn lại của trận bán kết.

Phút 72, Singapore thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay cho . Đang dẫn trước 1-2 ngay tại sân Rajamangala, đội khách muốn bổ sung sức trẻ để duy trì lợi thế trong những phút còn lại của trận bán kết. 72' Singapore tung L. Tan vào sân thay H. Harun

Phút 72, Singapore quyết định điều chỉnh lực lượng khi tung L. Tan vào sân thế chỗ H. Harun , cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở phút 54. Trong bối cảnh đang dẫn 1-2 trên sân Rajamangala, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách duy trì sự chắc chắn trong phần còn lại của trận đấu.

Phút 72, Singapore quyết định điều chỉnh lực lượng khi tung vào sân thế chỗ , cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở phút 54. Trong bối cảnh đang dẫn 1-2 trên sân Rajamangala, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách duy trì sự chắc chắn trong phần còn lại của trận đấu. 78' Singapore thay người, H. Syahin vào sân thế chỗ I. Fandi

Phút 78, Singapore có sự thay đổi nhân sự khi H. Syahin được tung vào sân để thay cho I. Fandi . Đội khách đang nỗ lực củng cố đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 1-2 trước sức ép ngày một lớn từ chủ nhà Thái Lan.

Phút 78, Singapore có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thay cho . Đội khách đang nỗ lực củng cố đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 1-2 trước sức ép ngày một lớn từ chủ nhà Thái Lan. 81' Thái Lan tung T. Limwannasthian vào sân ở phút 81

Phút 81, Thái Lan thực hiện sự thay đổi người khi T. Limwannasthian vào sân thế chỗ cho P. Autra . Trong bối cảnh đang bị Singapore dẫn 1-2 ngay tại Rajamangala Stadium, đội chủ nhà buộc phải đưa ra điều chỉnh nhân sự để gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 81, thực hiện sự thay đổi người khi vào sân thế chỗ cho . Trong bối cảnh đang bị Singapore dẫn 1-2 ngay tại Rajamangala Stadium, đội chủ nhà buộc phải đưa ra điều chỉnh nhân sự để gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ. 88' Thái Lan thay người ở những phút áp chót

Phút 88, Thái Lan thực hiện sự thay đổi người khi O. Thiangkham vào sân thay thế cho W. Jarunongkran . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại nhằm tìm bàn gỡ khi đang bị Singapore dẫn 1-2.

Phút 88, Thái Lan thực hiện sự thay đổi người khi vào sân thay thế cho . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại nhằm tìm bàn gỡ khi đang bị Singapore dẫn 1-2. KT Kết thúc: Thái Lan 1-2 Singapore

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 21:55 18/08/2026

Bối cảnh trận đấu và tính chất sinh tử

Trận bán kết ASEAN Cup giữa Thái Lan và Singapore diễn ra vào lúc 20h00 ngày 18/08/2026 trên sân vận động Rajamangala. Đây là cuộc đọ sức mang tính chất loại trực tiếp vô cùng gay cấn: đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào chung kết, trong khi đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu.

Phong độ ấn tượng của Thái Lan

Thái Lan bước vào cuộc chạm trán này với tâm lý hết sức tự tin nhờ chuỗi thành tích thi đấu hoàn hảo. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đã duy trì phong độ thăng hoa khi giành trọn vẹn 5 chiến thắng. Sự ổn định cùng hiệu suất thi đấu cao giúp Thái Lan chủ động áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu.

Thách thức lớn dành cho Singapore

Ở phía bên kia chiến tuyến, Singapore thể hiện màn trình diễn có phần thiếu ổn định hơn. Thống kê trong 5 trận gần đây nhất cho thấy Singapore giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Việc phải làm khách trên sân vận động Rajamangala ở một trận cầu mang tính loại trực tiếp sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh đầy cam go đối với đội bóng này.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Thái Lan

Xét về tương quan đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Thái Lan nắm ưu thế tuyệt đối khi giành chiến thắng cả 5 trận. Các con số thống kê phản ánh sự vượt trội của Thái Lan mỗi khi chạm trán Singapore trong những năm qua.

Đánh giá chung trước giờ bóng lăn

Với lợi thế sân nhà, chuỗi toàn thắng ấn tượng cùng lịch sử đối đầu ủng hộ, Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đọ sức này. Tuy nhiên, tính chất quyết liệt của một trận bán kết loại trực tiếp luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, đòi hỏi Singapore phải nỗ lực tối đa nếu muốn tạo nên khác biệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Thái Lan · 5 thắng 0 hòa Singapore · 0 thắng Singapore 1 - 3 Thái Lan TL Thái Lan 3 - 2 Singapore TL Singapore 2 - 4 Thái Lan TL Thái Lan 3 - 1 Singapore TL Singapore 1 - 3 Thái Lan TL

Thái Lan 5 trận gần nhất T T T T T 5 Trận 5-0-0 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 1 Thủng lưới Singapore 5 trận gần nhất B H H T T 5 Trận 2-2-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 5 Thủng lưới