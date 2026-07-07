Gianni Infantino đáp trả ông Trump: FIFA bảo vệ trọng tài và tính liêm chính tại World Cup 2026 Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công khai ủng hộ đội ngũ trọng tài sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích quyết định rút thẻ đỏ với tiền đạo Folarin Balogun.

Giữa bầu không khí rực lửa của World Cup 2026, một cuộc đối đầu không khoan nhượng đã nổ ra ngoài sân cỏ giữa người quyền lực nhất bóng đá thế giới và người đứng đầu nước chủ nhà. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa đưa ra thông điệp đanh thép nhằm bảo vệ đội ngũ trọng tài, phản hồi trực tiếp những cáo buộc và chỉ trích gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch FIFA lên tiếng bảo vệ trọng tài. Ảnh: Instagram.

Ngòi nổ mang tên Folarin Balogun

Mâu thuẫn bắt nguồn từ tấm thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun trong trận đấu với Bosnia & Herzegovina. Quyết định của trọng tài Raphael Claus đã khiến ngôi sao tuyển Mỹ đối mặt với án treo giò, buộc FIFA phải can thiệp theo một cách đầy tranh cãi. Sau cuộc điện đàm trực tiếp với ông Trump, FIFA đã xóa án phạt cho Balogun, một động thái chưa từng có tiền lệ khiến dư luận dậy sóng.

Tổng thống Trump không ngần ngại công khai cuộc trao đổi này. Ông gọi trọng tài Claus là nhân vật "đáng ngờ" và khẳng định trận đấu sẽ bị "dàn xếp" nếu thiếu vắng Balogun. Tuyên bố này không chỉ nhắm vào một cá nhân mà còn đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch của toàn bộ hệ thống điều hành giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thông điệp của Infantino: "Không có trọng tài, không có bóng đá"

Trước áp lực kinh khủng từ Nhà Trắng và làn sóng yêu cầu từ chức, Gianni Infantino đã chọn cách đáp trả trực diện trên mạng xã hội. Ông nhấn mạnh rằng World Cup đang được điều hành bởi những "vị vua áo đen" giỏi nhất thế giới và yêu cầu sự tôn trọng tuyệt đối dành cho luật lệ.

"Rất đơn giản và không cần bàn cãi thêm - không có trọng tài thì không có bóng đá," Infantino khẳng định. Dù thừa nhận thường xuyên trao đổi với các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu FIFA vẫn bảo vệ quy trình làm việc của các cơ quan tư pháp độc lập thuộc tổ chức này, cho rằng họ mới là bên đưa ra phán quyết cuối cùng về trường hợp của Balogun.

Rạn nứt trong lòng bóng đá thế giới

Tuy nhiên, những lời giải thích của Infantino dường như chưa đủ để xoa dịu các bên liên quan. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã chính thức lên tiếng, cáo buộc FIFA bước qua "vạch giới hạn đỏ" khi ưu ái quốc gia chủ nhà. Sự việc này bị coi là đòn giáng mạnh vào tính chính trực mà FIFA luôn nỗ lực xây dựng.

Tại vòng 1/16, Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi đơn khiếu nại của họ bị bác bỏ mà không có văn bản giải trình thỏa đáng. RBFA hiện đang cân nhắc việc đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để đòi lại công bằng. Những diễn biến này cho thấy World Cup 2026 không chỉ nóng ở các khán đài mà còn là cuộc chiến pháp lý và chính trị căng thẳng phía sau hậu trường.