Giao diện One UI 9.5 lộ diện: Ngôn ngữ thiết kế đổi mới, hướng tới Galaxy S27 series Hình ảnh banner One UI 9.5 rò rỉ từ firmware Galaxy S26 FE cho thấy sự thay đổi lớn về thị giác, sẵn sàng ra mắt cùng thế hệ Galaxy S27 vào đầu năm 2027.

Dữ liệu rò rỉ mới nhất từ bản firmware thử nghiệm của Galaxy S26 FE đã tiết lộ hình ảnh banner mới của giao diện One UI 9.5. Samsung mang đến sự thay đổi rõ rệt về mặt thị giác với những đường cong mềm mại, thay thế hoàn toàn cho phong cách họa tiết hình tròn quen thuộc ở các thế hệ phần mềm trước.

Ngôn ngữ thiết kế mới trên banner cập nhật One UI 9.5

Tệp đồ họa banner của One UI 9.5 được phát hiện nằm ẩn bên trong menu cài đặt cập nhật phần mềm của bản dựng thử nghiệm trên thiết bị Galaxy S26 FE. Điều này cho thấy Samsung tiếp tục duy trì thói quen tích hợp trước các tài nguyên đồ họa của phiên bản phần mềm tương lai vào hệ thống hiện tại.

Banner của One UI 9.5 xuất hiện trong firmware Galaxy S26 FE sắp ra mắt

Xét về tiến trình thay đổi giao diện, các phiên bản One UI gần đây ghi nhận những nét đặc trưng riêng. Từ thế hệ One UI 8.5, hãng áp dụng thiết kế banner kích thước lớn với điểm nhấn là các hình tròn đậm nét ở vị trí trung tâm. Đến phiên bản One UI 9.0, các khối tròn này được sắp xếp khéo léo để tạo hình thành con số 9 đặc trưng.

Tuy nhiên, bước sang One UI 9.5, họa tiết hình tròn đã bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó là ba đường cong màu hồng uốn lượn mềm mại qua banner. Sự điều chỉnh này giúp tổng thể giao diện cập nhật phần mềm trở nên thanh thoát, hiện đại và tạo cảm giác dễ chịu hơn cho thị giác người dùng.

Banner của những phiên bản One UI gần đây của Samsung có nhiều thay đổi

Định vị bản cập nhật và lộ trình ra mắt của Samsung

Về mặt kỹ thuật, One UI 9.5 vẫn nằm trong chu kỳ cập nhật giữa kỳ quen thuộc của Samsung. Tương tự các phiên bản chấm 5 tiền nhiệm, đây chủ yếu là bản cập nhật đóng vai trò tinh chỉnh tính năng, tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và hoàn thiện trải nghiệm người dùng thay vì thay đổi toàn bộ nền tảng gốc rễ.

Theo các thông tin rò rỉ, mẫu smartphone Galaxy S26 FE khi xuất xưởng khả năng cao vẫn sẽ chạy phiên bản One UI 9.0 tiêu chuẩn. Trong khi đó, phiên bản One UI 9.5 dự kiến sẽ chính thức trình làng cùng dòng flagship Galaxy S27 series vào khoảng đầu năm 2027. Một chương trình thử nghiệm beta công khai nhiều khả năng sẽ được triển khai trước đó nhằm ghi nhận phản hồi từ cộng đồng người dùng.