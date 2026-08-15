Giao diện One UI 9.5 rò rỉ trên Galaxy S26: Ngôn ngữ thiết kế kính mờ hứa hẹn cho Galaxy S27 Bản firmware rò rỉ One UI 9.5 trên Galaxy S26 hé lộ phong cách thiết kế hiệu ứng kính mờ sang trọng, dự kiến sẽ xuất hiện chính thức trên dòng Galaxy S27.

Trong khi Samsung vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và vừa tung ra bản cập nhật One UI 9 Beta 5 cho dòng smartphone cao cấp Galaxy S26, thông tin về phiên bản kế nhiệm One UI 9.5 đã bất ngờ xuất hiện. Bản rò rỉ firmware sớm cho thấy sự thay đổi đáng kể về mặt thị giác, hứa hẹn trở thành phần mềm mặc định trên thế hệ flagship Galaxy S27 tiếp theo.

Samsung đang phát triển giao diện người dùng One UI 9.5

Phong cách thiết kế kính mờ lấy cảm hứng từ Apple

Những hình ảnh giao diện One UI 9.5 thử nghiệm được cài đặt thực tế trên Galaxy S26 đã gây chú ý lớn trong cộng đồng công nghệ nhờ ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Samsung áp dụng mạnh mẽ phong cách hiệu ứng kính mờ (glassmorphism), mang đến vẻ ngoài hiện đại và cao cấp hơn cho thiết bị.

Ở giao diện mới này, các mảng màu, thư mục ứng dụng và thanh thông báo được bao phủ bởi một lớp mờ tạo hiệu ứng chiều sâu trực quan. Cách tiếp cận này giúp các thao tác vuốt chạm trên màn hình mang lại cảm giác bóng bẩy và trau chuốt hơn.

Dù học hỏi nét thẩm mỹ từ hệ điều hành iOS của Apple, Samsung vẫn duy trì bộ nhận diện đặc trưng của dòng sản phẩm Galaxy. Sự kết hợp này mang lại cho giao diện One UI 9.5 sự cân bằng giữa nét quen thuộc và trải nghiệm thị giác mới lạ.

Kỳ vọng màn lột xác trên thế hệ Galaxy S27

Hiện tại, các thông tin chuyên sâu về tính năng cốt lõi hay những tối ưu hệ thống bên trong One UI 9.5 vẫn chưa được công bố đầy đủ. Bản cập nhật chính thức dành cho người dùng toàn cầu sẽ cần thêm nhiều thời gian hoàn thiện trước khi ra mắt cùng thế hệ điện thoại tiếp theo.

Động thái cải tiến sớm giao diện người dùng cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc làm mới trải nghiệm thị giác, giúp các dòng máy flagship như Galaxy S27 gia tăng sức cạnh tranh ngay khi xuất xưởng.

Thông số kỹ thuật tham khảo của dòng flagship Galaxy S26 Ultra

Để chuẩn bị cho các bản cập nhật phần mềm thế hệ mới, dòng thiết bị cao cấp nhất hiện tại của hãng là Galaxy S26 Ultra sở hữu nền tảng phần cứng mạnh mẽ: