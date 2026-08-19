Giao diện OriginOS 7 mới từ Vivo: Trải nghiệm hiệu ứng kính lỏng và lộ diện lịch cập nhật OriginOS 7 nâng cấp mạnh mẽ với giao diện kính lỏng mượt mà, hỗ trợ nhiều dòng máy Vivo và iQOO cùng thời điểm phát hành chính thức dự kiến vào tháng 10.

Thương hiệu Vivo đang hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng để ra mắt bản cập nhật OriginOS 7 với sự lột xác toàn diện về mặt phần mềm. Phiên bản hệ điều hành mới này thu hút sự chú ý lớn nhờ giao diện kính lỏng ấn tượng, các chuyển động hệ thống tối ưu mượt mà cùng danh sách thiết bị hỗ trợ rộng rãi.

Điểm mới trên OriginOS 7: Hiệu ứng kính lỏng và độ mượt vượt trội

Dựa trên phản hồi từ những người tham gia trải nghiệm sớm, OriginOS 7 tập trung cải thiện mạnh mẽ về trải nghiệm thị giác thông qua hiệu ứng kính lỏng. Hệ thống giao diện mới tích hợp đồng bộ các vùng sáng, bóng đổ, hiện tượng khúc xạ cùng hiệu ứng ánh sáng động giúp hình ảnh hiển thị sắc nét và chân thực hơn.

Bên cạnh đó, các hoạt ảnh phản hồi khi người dùng mở hoặc chuyển đổi giữa các ứng dụng được điều chỉnh để mang lại cảm giác đàn hồi tự nhiên. Theo chia sẻ từ leaker Digital Chat Station, độ mượt mà và tính trực quan tổng thể của OriginOS 7 thậm chí vượt qua cả giao diện HyperOS 4 của Xiaomi lẫn ColorOS 17 của OPPO.

Giao diện OriginOS 7 hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác vô cùng mượt mà

Lộ trình phát hành và thời gian tung bản ổn định

Mặc dù Vivo chưa công bố chính thức ngày ra mắt cụ thể, tiến độ phát triển phiên bản mới đang diễn ra nhanh hơn so với thế hệ trước. Chương trình thử nghiệm OriginOS 7 tại thị trường Trung Quốc đã được bắt đầu sớm hơn khoảng hai tuần so với năm ngoái.

Theo kế hoạch dự kiến, chương trình thử nghiệm phiên bản quốc tế sẽ triển khai vào khoảng đầu tháng 9. Nếu quá trình kiểm thử diễn ra đúng lộ trình, bản cập nhật chính thức ổn định sẽ bắt đầu phát hành rộng rãi tới người dùng từ tháng 10 năm nay.

Bản cập nhật OriginOS 7 trên các dòng máy iQOO và vivo dự kiến sẽ đổ bộ vào tháng 10

Danh sách thiết bị Vivo và iQOO dự kiến nhận bản nâng cấp

Dựa vào chính sách hỗ trợ phần mềm hiện tại của hãng, các dòng điện thoại thuộc phân khúc cao cấp và cận cao cấp chắc chắn sẽ nằm trong danh sách ưu tiên nâng cấp lên OriginOS 7:

Dòng flagship Vivo: Vivo X Fold6, X Fold5, X300 series, X200 series và X100 series.

Vivo X Fold6, X Fold5, X300 series, X200 series và X100 series. Dòng cận cao cấp Vivo: Dòng Vivo V70, V60 và V50 series.

Dòng Vivo V70, V60 và V50 series. Dòng smartphone chuyên game iQOO: iQOO 15, iQOO 13, iQOO 12, cùng các đại diện dòng iQOO Neo 10 và iQOO Z11.

Đối với phân khúc phổ thông như dòng Y (bao gồm Y600, Y500), khả năng nhận bản cập nhật hiện vẫn chưa được xác nhận do phụ thuộc vào kế hoạch phân bổ phần mềm cụ thể của nhà sản xuất.