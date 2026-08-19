Giáo dục - Đào tạo Giáo dục Lâm Đồng chú trọng chất lượng, trung thực, liêm chính Bước vào năm học mới 2026 - 2027, ngành giáo dục Lâm Đồng xác định đổi mới phải đi cùng hiệu quả, chất lượng phải được đo bằng những chuyển biến thực chất.

1 tiết học minh họa của giáo dục mầm non

Những kết quả đáng ghi nhận

Năm học 2025 - 2026 được xác định là một năm học đặc biệt quan trọng đối với ngành giáo dục Lâm Đồng. Đây là năm đầu tiên toàn ngành triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ lớn như thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chuyển đổi số, đổi mới quản trị nhà trường…

Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết: “Trong điều kiện đó, toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực”. Đáng ghi nhận, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, nâng lên; chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ tại các cấp học. Chuyển đổi số có bước tiến rõ nét với việc mở rộng học bạ số, chữ ký số, cơ sở dữ liệu ngành và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy.

Cùng với đó, công tác xây dựng đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn trường học, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, STEM, ngoại ngữ, hội nhập quốc tế và cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm.

1 tiết trải nghiệm của học sinh tiểu học

Toàn tỉnh hiện có hơn 860.500 học sinh tại 1.591 cơ sở giáo dục, trong đó 854 trường đạt chuẩn quốc gia. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục trung học. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 39.082 thí sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt 98,56%; 49/131 đơn vị đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

Với giáo dục mũi nhọn, 264 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở 10 môn, mang về 104 giải, trong đó có 1 giải nhất. Học sinh Lâm Đồng cũng đoạt huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương và huy chương Vàng Cuộc thi Robotics thế giới.

Những kết quả ấy cho thấy giáo dục Lâm Đồng đang có những chuyển biến tích cực, từ tổ chức dạy học, quản lý đến nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Lấy kết quả thực chất làm thước đo

Ngành giáo dục xác định trước hết cần giảm áp lực hành chính để giáo viên có thêm thời gian tập trung cho chuyên môn. Việc tinh giản hồ sơ, sổ sách, thủ tục và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý được chú trọng. Cùng với đó, mạng lưới trường lớp và đội ngũ nhà giáo tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn nhưng hiệu quả, giảm đầu mối để dành thêm nguồn lực cho dạy và học, bảo đảm đủ giáo viên trực tiếp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục.

Bước vào năm học mới 2026 - 2027, ngành giáo dục Lâm Đồng xác định chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, thể hiện rõ quyết tâm tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trọng tâm xuyên suốt là tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất; xây dựng hệ thống “học thật, thi thật, nhân tài thật, giá trị thật”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026

Việc điều chuyển, bố trí giáo viên giữa các trường, môn học và địa bàn sẽ được chú trọng, góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới, ngành giáo dục cũng chủ động chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, để khi hoàn thành có thể đưa vào hoạt động hiệu quả, tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng khó.

Với tinh thần “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, ngành Giáo dục Lâm Đồng hướng đến những thay đổi thiết thực từ mỗi trường học, mỗi lớp học. Qua đó, tạo môi trường để học sinh được học tập tốt hơn, tiến bộ và phát triển toàn diện hơn.