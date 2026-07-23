Giáo dục - Đào tạo Giáo dục tiểu học chuyển mạnh theo hướng phát triển năng lực Năm học 2025 - 2026 khép lại với nhiều dấu ấn của giáo dục tiểu học Lâm Đồng khi chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục đi vào chiều sâu, cùng những bước tiến trong STEM, năng lực số, ngoại ngữ và đổi mới phương pháp dạy học.

Giờ sinh hoạt ngoại khóa giúp học sinh Trường Tiểu học Thăng Long được trải nghiệm thực tế các loại rau củ, quả...

Đổi mới bắt đầu từ mỗi lớp học

Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Quảng Phú) những yêu cầu của chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đang được cụ thể hóa bằng những thay đổi trong từng tiết học và hoạt động giáo dục. Với 17 lớp, 545 học sinh, trong đó có 384 học sinh là con em dân tộc thiểu số (DTTS). Nhà trường đã chú trọng tổ chức dạy học phù hợp với từng đối tượng, nhất là học sinh DTTS và những em còn khó khăn trong học tập.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thủy, thực hiện chương trình mới đòi hỏi giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hướng dẫn học sinh chủ động khám phá, thực hành và vận dụng. Mặc dù có đông học sinh con em DTTS nhưng trường luôn tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, kỹ năng số, kỹ năng sống. Đồng thời ứng dụng công nghệ trong dạy học, chú trọng đánh giá quá trình và sự tiến bộ của từng học sinh.

Nhờ đó, chất lượng giáo dục của trường từng bước nâng lên. Cuối năm học, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,17%; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Trường có 65 học sinh hoàn thành xuất sắc, 110 học sinh tiêu biểu được khen thưởng; 14 em tham gia Toán Violympic cấp quốc gia.

Thực tế tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho thấy, đổi mới giáo dục không chỉ từ việc đầu tư cơ sở vật chất mà còn ở cách khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có, tạo môi trường để học sinh học tập, trải nghiệm và phát triển năng lực.

Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu hỗ trợ học sinh trong giờ ra chơi

Mở rộng không gian học tập

Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 564 trường tiểu học và 68 trường phổ thông có lớp tiểu học, với 327.349 học sinh/10.382 lớp; trong đó học sinh DTTS có 81.587 em, chiếm 25,04%. Trong điều kiện địa bàn rộng, quy mô học sinh giữa các vùng không đồng đều, ngành giáo dục tập trung các giải pháp vừa nâng chất lượng chung, vừa bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

100% cơ sở giáo dục tiểu học xây dựng kế hoạch giáo dục theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Việc dạy học 2 buổi/ngày được triển khai tại 499/557 trường đủ điều kiện, với nội dung buổi thứ 2 linh hoạt, tập trung củng cố kiến thức, kỹ năng sống, STEM, ngoại ngữ và tin học. 100% học sinh lớp 3, 4, 5 được học tiếng Anh, Tin học bắt buộc; 86,3% trường tổ chức dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, 2. Ngành giáo dục cũng triển khai kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học giai đoạn 2025 - 2035.

Trường Tiểu học Thăng Long (phường Đông Gia Nghĩa) triển khai dạy tiếng Anh cho học sinh

Cùng với đó, các trường tích hợp giáo dục STEM, năng lực số vào chương trình; 10 trường thí điểm giáo dục AI. Cuộc thi Sáng tạo Robotics Lâm Đồng lần đầu được tổ chức, tạo thêm sân chơi phát triển tư duy công nghệ và sáng tạo cho học sinh.

Theo ông Lê Bá Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng, trọng tâm đổi mới giáo dục tiểu học là bảo đảm học sinh có nền tảng kiến thức vững chắc. Qua đó, hình thành năng lực tự học, tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng số và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Để thực hiện mục tiêu này, ngành tiếp tục chú trọng bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng.

Toàn bậc học hiện có 818 phòng học bộ môn, 64 phòng khoa học công nghệ, 264 thư viện, 211 phòng thiết bị và 77 phòng truyền thống. Tỷ lệ thiết bị dạy học đạt 45% mức tối thiểu, phấn đấu đạt 100% vào cuối năm 2026. Toàn tỉnh có 357/564 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; 499 trường đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, với buổi thứ 2 tập trung củng cố kiến thức, kỹ năng sống, STEM, ngoại ngữ và tin học.

Cùng với tỷ lệ huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và 98% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào THCS. Những kết quả này cho thấy, giáo dục tiểu học Lâm Đồng đang từng bước nâng cao chất lượng, tạo nền tảng cho năm học 2026 - 2027.