Bà Trần Thanh Huyền (Lào Cai) nguyên là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, thời gian công tác từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2023 (10 năm 01 tháng), sau đó nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Năm học 2022–2023, bà Huyền giảng dạy vượt định mức theo quy định nhưng không nhận được khoản chi trả tiền dạy thêm giờ.

Bà Huyền hỏi, bà đã nghỉ việc thì có được truy lĩnh khoản tiền dạy thêm giờ nếu chứng minh được tiết dạy vượt định mức hay không? Việc quyền lợi của bà bị bỏ sót thì trách nhiệm thuộc về ai và có chính sách hay hướng dẫn nào để bảo vệ quyền lợi cho giáo viên trong các trường hợp tương tự không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ trong năm học 2022- 2023, năm học 2023-2024 được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thì cơ sở giáo dục công lập căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị để thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ cho phù hợp.

Căn cứ vào các quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, nếu trong năm học 2022-2023, năm học 2023-2024, bà Trần Thanh Huyền thuộc trường hợp được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ thì đề nghị bà phản ánh với Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.