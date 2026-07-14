Giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp khu vực?

Ông Đoàn Văn Duy (Lào Cai) là giáo viên hợp đồng, công tác tại vùng đặc biệt khó khăn từ tháng 11/2011, có đóng BHXH. Năm 2016, ông trúng tuyển biên chế, được tính thời gian làm hợp đồng để xếp bậc lương. Hiện nay ông vẫn công tác ở vùng đặc biệt khó khăn và được hưởng phụ cấp khu vực 0,5.

Theo kế toán trường, ông Duy chỉ được tính phụ cấp khu vực từ khi xét vào biên chế chính thức (năm 2016). Ông hỏi, kế toán tính phụ cấp khu vực cho ông như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 30/6/2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Trong đó, điểm 1 khoản 1 Điều 1 Thông tư số 15/2026/TT-BNV quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập".

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị ông Đoàn Văn Duy liên hệ với cơ quan quản lý, công chức, viên chức (Sở Nội vụ) để được giải đáp.