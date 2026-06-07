Giáo viên hợp đồng có được phụ cấp ưu đãi nghề?

Bà Thúy Chung là giáo viên hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, công tác được 2 năm tại một trường học tại TP. Đà Nẵng. Bà Chung hỏi, bà có được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo (phụ cấp đứng lớp) theo quy định hiện hành của Nhà nước không?

Bà có thuộc đối tượng được hưởng tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ không? Bà có cần làm bảng đánh giá viên chức cuối năm không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo công tác trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 182/2026/NĐ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm nhà giáo, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ sở giáo dục công lập nếu được áp dụng tiền lương theo bảng lương của viên chức.

Trường hợp bà Thúy Chung là giáo viên làm việc theo hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ thì việc xác định có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề hay không cần căn cứ vào chế độ tiền lương được áp dụng hoặc thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Nếu được áp dụng hoặc thỏa thuận xếp lương theo bảng lương của viên chức thì thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề theo quy định.

Về chế độ tiền thưởng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng áp dụng nếu được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động về việc xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Do vậy, việc xác định có thuộc đối tượng hưởng chế độ tiền thưởng hay không cũng cần căn cứ vào chế độ tiền lương được áp dụng hoặc thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Đề nghị bà Chung liên hệ cơ sở giáo dục nơi đang công tác để rà soát nội dung hợp đồng lao động và chế độ tiền lương đang áp dụng, làm cơ sở thực hiện các chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ. Đối tượng áp dụng của Nghị định này là cán bộ, công chức và viên chức. Do bà là giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP nên không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.