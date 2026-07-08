Bà Nguyễn Thị Vân hỏi, giáo viên THPT làm kiêm nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ phó chuyên môn, bí thư chi bộ thì được tính giảm trừ bao nhiêu tiết dạy trong tuần, và căn cứ vào văn bản nào của pháp luật quy định?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT thì mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ. Theo như nội dung được bà Nguyễn Thị Vân nêu thì bà dang kiêm nhiệm 3 nhiệm vụ. Vì vậy đề nghị bà có ý kiến trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường để phân công lại các nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT và trường hợp phải phân công giáo viên dạy vượt định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần (bao gồm cả tiết dạy quy đổi đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm) thì tổng số tiết dạy vượt trong 1 tuần không quá 50% định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần.

Theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT thì giáo viên làm nhiệm vụ chủ nhiệm lớp được giảm 4 tiết dạy/tuần; giáo viên làm tổ phó tổ chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần, giáo viên kiêm bí thư chi bộ (nơi không thành lập đảng bộ) ở trường có từ 28 lớp trở lên đối với vùng 2 và vùng 3, 19 lớp trở lên đối với vùng 1 được giảm 4 tiết/tuần; ở trường còn lại được giảm 3 tiết/tuần.

Tuy nhiên, như nội dung hỏi của bà Vân chưa rõ là trường nơi bà công tác có thành lập đảng bộ không. Trường hợp không thành lập đảng bộ thì chế độ giảm định mức tiết dạy của bí thư chi bộ mới được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT.