Giáo viên kiêm nhiệm công nghệ thông tin là giáo viên được giao thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm quản trị công sở tại cơ sở giáo dục.

Ông Đinh Sỹ Tính là giáo viên dạy tin học, trường có phòng tin học riêng nhưng ông không được giảm 3 tiết dạy/tuần với lý do ông không kiêm nhiệm công tác công nghệ thông tin, chỉ phụ trách phòng máy tính.

Ông Tính hỏi, trường ông áp dụng như vậy có đúng không, và kiêm nhiệm công nghệ thông tin là gì?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định vị trí việc làm công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trường dự bị đại học tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành về ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và được xác định tương ứng với vị trí việc làm quản trị công sở cho đến khi có hướng dẫn mới. Theo đó, giáo viên kiêm nhiệm công nghệ thông tin là giáo viên được giao thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm quản trị công sở tại cơ sở giáo dục.

Điều 11 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 07/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trường hợp nhà trường không bố trí được người làm việc ở vị trí việc làm này và phải phân công giáo viên kiêm nhiệm thì giáo viên kiêm nhiệm công tác công nghệ thông tin (bao gồm phụ trách phòng tin học) được giảm 3 tiết dạy/tuần.

Trường hợp giáo viên chỉ được giao quản lý, phụ trách phòng máy tính (phòng tin học) mà không thực hiện các nhiệm vụ của vị trí việc làm công nghệ thông tin (quản trị công sở) thì không thuộc đối tượng được giảm 3 tiết dạy/tuần theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT, đối với các nhiệm vụ chưa được quy đổi hoặc giảm định mức tiết dạy theo Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào mức độ phức tạp, khối lượng công việc của nhiệm vụ để quyết định số tiết quy đổi đối với nhiệm vụ đó sau khi xin ý kiến của các phó hiệu trưởng, cấp ủy và tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn.

Do đó, trường hợp nhà trường không có người làm việc ở vị trí việc làm công nghệ thông tin mà phân công giáo viên phụ trách phòng tin học thì hiệu trưởng nhà trường có thể xem xét để quyết định số tiết quy đổi.