Bà Thảo Vy (Đà Nẵng) là giáo viên tiểu học, nghỉ thai sản từ ngày 12/7/2025. Sau khi hết chế độ thai sản 6 tháng, nhà trường giải quyết cho bà 3 ngày nghỉ bù hè với lý do trùng 2 tháng hè là 12 ngày phép năm, trường hợp của bà trùng nửa sau của tháng 7 nên chỉ giải quyết 3 ngày phép. Bà Vy hỏi, như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT, trường hợp thời gian nghỉ hè và thời gian nghỉ thai sản của giáo viên nữ có giai đoạn trùng nhau, ngoài thời gian nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định thì thời gian nghỉ của giáo viên bao gồm: (1) Thời gian nghỉ thai sản theo quy định; (2) Thời gian nghỉ hè ngoài thời gian nghỉ thai sản (trước hoặc sau thời gian nghỉ thai sản). Trường hợp thời gian nghỉ hè ngoài thời gian nghỉ thai sản ít hơn số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động thì giáo viên được nghỉ thêm một số ngày, tổng số ngày nghỉ thêm và số ngày nghỉ hè ngoài thời gian nghỉ thai sản bằng số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo quy định tại Điều 113, Điều 114 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, người lao động làm việc đủ 12 tháng thì được nghỉ hằng năm là 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường, cứ đủ 5 năm làm việc thì số ngày nghỉ hằng năm được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Căn cứ vào các quy định trên và nội dung câu hỏi của bà Thảo Vy thì được hiểu nhà trường bắt đầu nghỉ hè từ ngày 01/7/2025, bà bắt đầu nghỉ thai sản từ ngày 12/7/2025, do đó thời gian nghỉ hè trước khi nghỉ thai sản của bà là 11 ngày (ít hơn số ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động), nên ngoài 6 tháng được nghỉ chế độ thai sản, thì bà được nghỉ thêm một số ngày. Số ngày nghỉ thêm này được xác định bằng cách lấy tổng số ngày nghỉ hằng năm theo Bộ luật Lao động trừ đi 11 ngày đã nghỉ trước khi bà nghỉ thai sản.