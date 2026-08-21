Giáo viên THCS chuyển sang tiểu học có được miễn tập sự?

Ông Lê Phước An là Giáo viên THCS hạng II, mã số V.07.04.31, bậc 1, hệ số 4,0, dạy Tin học tại trường THCS ở tỉnh Tây Ninh. Tháng 10/2025, ông xin nghỉ việc.

Tháng 12/2025, ông An trúng tuyển viên chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, được bổ nhiệm dạy Tin học-Công nghệ trường tiểu học, chức danh Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, bậc 1, hệ số 2,34; tập sự 12 tháng.

Ông đã có bằng đại học tin học năm 2012, chưa rút BHXH một lần. Ông An hỏi, ông có được miễn tập sự không? Ông có được chuyển sang Giáo viên tiểu học hạng II không, và được xếp lương như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ tập sự viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ.

Ông Lê Phước An đã dạy môn Tin học và đã giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng II, bậc 1, hệ số lương 4,00, trúng tuyển vào làm giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ ở trường tiểu học theo đúng chuyên ngành được đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trước đây đã đảm nhiệm và thời gian công tác làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, nếu đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn 12 tháng thì không phải tập sự.

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II dạy môn Tin học và Công nghệ đối với nhà giáo phải căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh Giáo viên tiểu học hạng II dạy môn Tin học và Công nghệ và nhu cầu của cơ sở giáo dục. Việc xếp lương trong trường hợp này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2024/TT-BNV.

Đề nghị ông căn cứ quy định trên, báo cáo với cấp có thẩm quyền thực hiện việc bổ nhiệm, xếp lương theo đúng quy của pháp luật.