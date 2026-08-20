Giấy tờ cần có để cấp giấy phép xây dựng

Các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng đã được quy định tại Điều 55 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026).

Thửa đất của gia đình ông Trần Tuyên (Đồng Nai) là đất ở đô thị, đã sử dụng ổn định từ năm 2008 đến nay. Trên đất có nhà ở đã xây dựng và sử dụng hơn 10 năm. Tuy nhiên, căn nhà hiện đã xuống cấp nghiêm trọng (không còn khả năng sửa chữa), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Theo thông tin từ địa phương, khu đất của gia đình ông Tuyên đã được quy hoạch là đất ở đô thị. Tuy nhiên, khi liên hệ với địa chính phường để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông được thông báo hiện vẫn phải chờ cấp trên phê duyệt thì mới có thể tiến hành cấp sổ.

Tình trạng nhà ở hiện nay đã quá xuống cấp, gia đình ông không thể tiếp tục chờ đợi thêm do nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cũng như yêu cầu bảo đảm an toàn. Ông Tuyên hỏi, trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng khu đất đã được quy hoạch là đất ở đô thị và gia đình đã sinh sống ổn định từ năm 2008 đến nay, ông có được phép xây nhà mới không? Nếu được phép xây dựng thì gia đình cần thực hiện những thủ tục gì? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết, và hồ sơ cần chuẩn bị gồm những giấy tờ gì?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng đã được quy định tại Điều 55 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026).

Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật và giấy tờ hợp pháp về đất đai đối với khu đất để thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Trường hợp cần thiết, ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.