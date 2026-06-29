Giấy tờ cần có để hưởng trợ cấp ốm đau

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Điều 47 Luật BHXH 2024 quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp ốm đau:
Đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú là bản chính hoặc bản sao của một trong các giấy tờ sau: Giấy ra viện; bản tóm tắt hồ sơ bệnh án; giấy tờ khác chứng minh quá trình điều trị nội trú.
Trường hợp điều trị ngoại trú là một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; bản chính hoặc bản sao giấy ra viện có ghi chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú; bản chính hoặc bản sao bản tóm tắt hồ sơ bệnh án có ghi chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú.