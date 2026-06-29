Giấy tờ cần có để hưởng trợ cấp ốm đau

Bà Phương Anh (TPHCM) hỏi, người lao động tham gia BHXH bắt buộc theo công ty khi muốn hưởng chế độ đau ốm thì bắt buộc phải nhập viện để có giấy ra viện hay phải có xác nhận của cơ sở y tế thì mới được công ty hỗ trợ làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Điều 47 Luật BHXH 2024 quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp ốm đau:

Đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú là bản chính hoặc bản sao của một trong các giấy tờ sau: Giấy ra viện; bản tóm tắt hồ sơ bệnh án; giấy tờ khác chứng minh quá trình điều trị nội trú.

Trường hợp điều trị ngoại trú là một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; bản chính hoặc bản sao giấy ra viện có ghi chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú; bản chính hoặc bản sao bản tóm tắt hồ sơ bệnh án có ghi chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú.