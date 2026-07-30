Theo quy định tại khoản 1 Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 131 của Luật Đất đai năm 2024 thì đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý.

Trong quá trình thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Hoàng Lý (Hà Nội) nhận thấy tồn tại sự chuyển tiếp giữa hai cơ chế pháp lý: Giai đoạn áp dụng Luật Đất đai 2013, cơ quan đăng ký đất đai cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai; giai đoạn áp dụng Luật Đất đai 2024, cơ quan đăng ký đất đai ban hành Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai.

Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về giá trị pháp lý, hiệu lực sử dụng và mối quan hệ pháp lý giữa hai loại văn bản nêu trên trong quá trình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho cá nhân/hộ gia đình theo quy định hiện hành, dẫn đến tình trạng áp dụng không thống nhất tại địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bà Lý hỏi, về giá trị pháp lý của hai loại văn bản đăng ký đất đai, Giấy xác nhận đăng ký đất đai được cấp theo quy định của Luật Đất đai 2013 có còn nguyên giá trị pháp lý để chứng minh việc người sử dụng đất đã hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai hợp lệ hay không?

Theo cơ chế của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ quan đăng ký đất đai hiện nay sử dụng Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai thay cho Giấy xác nhận đăng ký đất đai. Vậy, hai loại văn bản này có phải đều là kết quả pháp lý xác nhận việc đăng ký đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm tra và ghi nhận hay không? Giá trị pháp lý của hai loại văn bản này có tương đương nhau hay không?

Giấy xác nhận đăng ký đất đai đã được cấp hợp lệ trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực có tiếp tục được sử dụng trong các thủ tục hành chính đất đai hiện nay hay không?

Về nguyên tắc chuyển tiếp và bảo đảm giá trị pháp lý của hồ sơ đã được giải quyết, theo nguyên tắc pháp luật về hiệu lực chuyển tiếp, văn bản, hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành hợp pháp theo quy định pháp luật tại thời điểm ban hành thì phải được công nhận giá trị pháp lý và tiếp tục sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định thu hồi, hủy bỏ hoặc thay thế.

Bà Lý muốn biết, có hay không việc người dân đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai hợp lệ theo Luật Đất đai 2013 thì phải thực hiện lại thủ tục đăng ký đất đai theo cơ chế của Luật Đất đai 2024? Có căn cứ pháp lý nào quy định Giấy xác nhận đăng ký đất đai cũ hết hiệu lực hoặc không còn giá trị sử dụng hay không? Trong trường hợp không có quy định hủy bỏ hoặc thay thế thì cơ quan đăng ký đất đai địa phương có được quyền từ chối giá trị pháp lý của Giấy xác nhận đăng ký đất đai đã cấp hợp lệ cho công dân hay không?

Về hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các cá nhân/hộ gia đình đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai, công dân có được quyền sử dụng trực tiếp Giấy xác nhận đăng ký đất đai này làm căn cứ chứng minh đã hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai để đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Cơ quan đăng ký đất đai có được yêu cầu công dân phải đăng ký lại đất đai chỉ vì thay đổi tên gọi của văn bản xác nhận từ Giấy xác nhận đăng ký đất đai sang Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai hay không?

Trường hợp cơ quan địa phương từ chối tiếp nhận hoặc không công nhận giá trị của Giấy xác nhận đăng ký đất đai đã được cấp hợp lệ thì công dân cần xử lý như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 131 của Luật Đất đai năm 2024 thì đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013 và khoản 4 Điều 131 của Luật Đất đai năm 2014 thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được ghi vào Sổ địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

Pháp luật đất đai năm 2013 không quy định ban hành Giấy xác nhận đăng ký đất đai cho người đăng ký đất đai như pháp luật đất đai năm 2024. Việc ban hành Giấy xác nhận đăng ký đất đai để cấp cho người sử dụng đất đã kê khai đăng ký do địa phương ban hành theo thẩm quyền và theo quy định cụ thể của từng địa phương.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP thì Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quyết định về thẩm quyền và quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Do đó, về thành phần hồ sơ nộp có hoặc không có Giấy xác nhận đăng ký đất đai/Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai khi thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đề nghị bà gửi phản ánh, kiến nghị đến Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất để được giải đáp.