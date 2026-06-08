Giáo dục - Đào tạo Gieo mầm hiếu học nơi vùng xa Để giữ chân học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đến trường, bên cạnh sự nỗ lực của ngành giáo dục, công tác khuyến học đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng, tiếp thêm động lực cho nhiều học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập và từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Xã Cư Jút tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Tiếp sức học sinh nghèo, giảm thiểu bỏ học

Đinh Trang Thượng là xã vùng xa có hơn 60% người dân là đồng bào DTTS, điều kiện kinh tế của nhiều hộ gia đình còn hạn chế nên việc duy trì sĩ số học sinh luôn là nhiệm vụ không dễ dàng. Từ thực tế đó, Hội Khuyến học xã xác định xây dựng xã hội học tập, khơi dậy tinh thần hiếu học là nhiệm vụ trọng tâm. Theo ông Đặng Ngọc Khương Duy - Chủ tịch Hội Khuyến học xã, Hội thường xuyên phối hợp với các trường học, MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của việc học, vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; đồng thời triển khai nhiều chương trình thiết thực như: “Tiếp sức đến trường”, trao học bổng, tặng xe đạp, sách vở và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ trong năm qua, Hội đã vận động và trao gần 300 suất học bổng, phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, học sinh DTTS; hơn 400 lượt học sinh có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Sự đồng hành ấy đã tiếp thêm động lực cho nhiều em học sinh tiếp tục đến trường, trong đó có em Ka Hoài Uyén, học sinh Trường THCS Tân Thượng. Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nhưng em vẫn nỗ lực vươn lên, duy trì thành tích học tập tốt. Thông qua sự kết nối của Hội Khuyến học tỉnh cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, gia đình em đã được hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương rộng hơn 80 m² với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng. Có mái ấm kiên cố, Ka Hoài Uyén càng thêm quyết tâm theo đuổi việc học. “Em rất vui khi gia đình có căn nhà mới. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các cô chú đã quan tâm, giúp đỡ”, em chia sẻ.

Đặc biệt, một trong những chuyển biến rõ nhất là tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng đã giảm qua từng năm. “Khi phát hiện học sinh có nguy cơ nghỉ học, Hội phối hợp với nhà trường, ban nhân dân thôn và các đoàn thể đến từng gia đình tìm hiểu nguyên nhân, vận động phụ huynh, đồng thời hỗ trợ sách giáo khoa, đồng phục, xe đạp hoặc học bổng tùy điều kiện thực tế. Cách làm này giúp nhiều học sinh không phải dang dở việc học vì thiếu thốn”, ông Duy cho biết.

Hỗ trợ nhà ở tiếp thêm động lực cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên

Góp phần nâng cao dân trí

Bên cạnh hỗ trợ học sinh khó khăn, nhiều địa phương còn xem việc xây dựng, phát triển phong trào học tập trong cộng đồng là nền tảng để công tác khuyến học phát huy hiệu quả lâu dài. Bà Nguyễn Thị Út - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Cư Jút cho biết, để nâng cao chất lượng hoạt động, Hội vừa tổ chức tập huấn triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá “Công dân học tập”, “Cộng đồng học tập”; đồng thời trao 270 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó trong xã.

Ở cấp tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh cũng xác định vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS là địa bàn ưu tiên trong triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Cùng với việc củng cố, phát triển tổ chức Hội đến từng thôn, buôn, tổ dân phố, Hội phối hợp với Hội Cựu giáo chức và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng xã hội học tập, nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập.

Theo ông Đỗ Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, trong thời gian qua, Hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân trao hàng ngàn suất học bổng, quà tặng và phương tiện học tập cho học sinh vùng khó khăn; xây dựng 35 giếng khoan tại các trường thiếu nước sạch, lắp đặt 60 bộ lọc nước...

Từ những việc làm thiết thực, phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng lan tỏa sâu rộng. Đó cũng là nền tảng để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và tạo động lực phát triển bền vững ở vùng đồng bào DTTS của tỉnh.