Văn hóa - Giải trí Gìn giữ hồn cốt văn hóa trong nhịp phát triển mới Sau khi hợp nhất, Lâm Đồng trở thành vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Đó vừa là di sản quý báu của cộng đồng các dân tộc, vừa là nền tảng để phát triển du lịch, xây dựng bản sắc địa phương và tạo động lực cho sự phát triển bền vững.

Lưu giữ văn hóa cồng chiêng của người K’ho

Để văn hóa “bám rễ” trong đời sống

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Lâm Đồng luôn quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được tu bổ, tôn tạo; các lễ hội, nghề truyền thống, không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc tiếp tục được khôi phục, gìn giữ và phát huy.

Hiện toàn tỉnh có 145 di tích, gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 59 di tích quốc gia và 83 di tích cấp tỉnh. Cùng với đó là nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh, nghệ thuật làm gốm của người Chăm và nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Phong trào Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,6%; thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa đạt 96,3%, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Tại Tọa đàm khoa học về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Lâm Đồng, đồng chí Trần Đình Ninh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Lâm Đồng hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Vì vậy, việc nghiên cứu, nhận diện và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống cần được quan tâm hơn nữa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và du lịch bền vững.

Theo nhiều đại biểu, bảo tồn văn hóa không chỉ là lưu giữ những giá trị của quá khứ mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống, được cộng đồng gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ.

Lan tỏa giá trị truyền thống bằng công nghệ số

Cùng với công tác bảo tồn, ngành văn hóa Lâm Đồng từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý và phát huy giá trị di sản.

Đến nay, Bảo tàng tỉnh đã số hóa 5.493 hiện vật, xây dựng 450 mã QR giới thiệu hiện vật; công nghệ quét 3D được ứng dụng tại nhiều di tích, giúp người dân và du khách tiếp cận di sản thuận lợi hơn. Dữ liệu số cũng được khai thác phục vụ quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch của địa phương.

Tuy nhiên, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa vẫn còn những khó khăn như dữ liệu chưa đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực còn hạn chế. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm để nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển cho rằng, việc gìn giữ di sản cần gắn với phát triển du lịch, chuyển đổi số và nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, các giá trị văn hóa phải được bảo tồn trong chính không gian sống của cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của người dân và sự tham gia của thế hệ trẻ.

Giữ gìn văn hóa truyền thống là gìn giữ cội nguồn và bản sắc của vùng đất. Khi mỗi giá trị văn hóa tiếp tục được trân trọng, bảo tồn và phát huy, văn hóa sẽ trở thành nền tảng tinh thần, góp phần xây dựng Lâm Đồng phát triển bền vững, giàu bản sắc trong thời kỳ hội nhập.