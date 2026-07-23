Đất nước con người Gió thổi trên đường biên giới Một góc cao nguyên M’nông xinh đẹp, quê hương những người con phóng khoáng, với lịch sử hào hùng từ những ngày giữ nước. Gió vẫn thổi từ cao nguyên, dọc theo biên giới hùng vĩ, thổi từ quá khứ tới hôm nay và cả mai sau.

Con đường chạy dọc biên giới Việt Nam - Campuchia

Điểu Cường, chàng ca sĩ nghiệp dư quê bon Bu Nung, xã biên giới Quảng Trực tâm sự, trong tâm thức người M’nông quê anh, mảnh đất vùng biên này là đất của ông bà, đất của những người đã nằm xuống. “Người M’nông phóng khoáng, yêu tự do như cây trong rừng, như con nai bên suối. Chúng tôi gắn bó với mảnh đất này, tự hào về quê hương, từ thời anh hùng N’Trang Lơng dùng cung bắn thực dân cho tới những ngày cùng bộ đội chiến đấu thống nhất đất nước. Hôm nay, người M’nông lại giữ yên bình cho vùng biên giới xinh đẹp này”, người con trai M’nông đầy tự hào.

N’Trang Lơng, thủ lĩnh người M’nông đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của cư dân miền cao nguyên chống thực dân suốt 24 năm dài. Ông đã thu hút hàng ngàn người M’nông ở nhiều bon, nhiều bộ tộc cùng cầm súng, cầm cung, cầm dao, cầm rìu đấu tranh cho mảnh đất quê hương. Tinh thần anh dũng của ông đã ghi lại dấu ấn trong ký ức của người M’nông cao nguyên.

Đồn biên phòng cửa khẩu biên giới Bu P'răng

Xã Quảng Trực có biên giới kéo dài với nước bạn Campuchia, thượng tá Phạm Văn Khá - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng - đã gắn bó suốt tuổi thanh xuân với những chốt dọc biên giới bảo rằng, cùng với cư dân, những người lính biên phòng đã gắn bó với từng tấc đất quê hương nơi tuyến đầu. “Tôi đã gắn bó với vùng biên giới từ năm 1998 cho tới nay. Gần 30 năm, mảnh đất biên giới đã thay đổi vượt bậc tới mức khó tưởng tượng được. Chỉ một điều vẫn giữ nguyên, đó là tình yêu nước nồng nàn của bộ đội, chính quyền và Nhân dân địa phương”, thượng tá Phạm Văn Khá tâm sự.

Khu rừng, nơi sĩ quan Pháp Henri Maitre bị anh hùng N'Trang Lơng tiêu diệt

Người M’nông Quảng Trực đang ngày đêm cùng chính quyền, bộ đội ra sức giữ gìn an bình của miền đất vùng biên. “Điện, đường, trường, trạm có đủ, trẻ em tới lớp, người lớn đi làm. Quê hương M’nông của chúng tôi giờ không thiếu thứ gì”, trong ngôi nhà mới xây, chị Thị Nhiên, cô gái M’nông mới lập gia đình tự hào. Chị Thị Nhiên và chồng vừa được Nhà nước tặng một ngôi nhà nhỏ xinh trong khu dân cư nằm kề chốt biên giới. Chị bảo, người M’nông ơn Đảng, ơn Cụ Hồ, ơn bộ đội, ai cũng chăm chỉ làm ăn để xây dựng gia đình, bảo vệ an bình cho đất của ông bà.

Nằm ngay dọc tuyến đường biên giới, di tích lịch sử bia Henri Maitre, nơi chôn cất của viên sĩ quan Pháp đã bị anh hùng N’Trang Lơng và đội quân của ông tiêu diệt. Đây cũng là di tích mà UBND xã Quảng Trực đang có kế hoạch khôi phục, vừa phục vụ du lịch, vừa là nơi giáo dục truyền thống cho tuổi trẻ.

Những ngôi nhà mới của người M'nông ngay chốt dân quân biên giới

“Hôm nay xã biên giới thay đổi nhiều lắm rồi, đời sống kinh tế cũng ổn định hơn. Người M’nông trồng cà phê, trồng mắc ca, đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình quốc gia giúp bà con thoát nghèo rất nhiều”, ông Đoàn Minh Thuận - Phó chủ tịch UBND xã Quảng Trực thông tin. Giờ người M’nông làm kinh tế cũng rất tiến bộ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, quyết tâm xây dựng vùng biên giàu có ấm no, xứng đáng với sự hi sinh của những người đã đổ xương máu cho gió cao nguyên thổi mãi, ông Thuận chia sẻ.