An ninh trật tự Giữ bình yên cho những công trình năng lượng trọng điểm Không trực tiếp tạo ra dòng điện nhưng lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn ngày đêm lặng thầm bảo vệ các công trình năng lượng trọng điểm, giữ cho mạch nguồn năng lượng quốc gia luôn an toàn, thông suốt.

Lực lượng an ninh kinh tế phối hợp với các đơn vị kiểm tra tuyến đường dây truyền tải điện 500kV

Không ngại gian khó

Một sáng đầu mùa mưa, chúng tôi theo tổ công tác của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tuyến đường dây truyền tải điện 500kV băng qua những cánh rừng phía Nam tỉnh. Chiếc xe bán tải nhiều lần phải dừng trước những đoạn đường đất đỏ lầy lội. Có nơi, cả đoàn phải cuốc bộ gần cây số, vượt suối, men theo sườn núi mới tiếp cận được vị trí cột điện nằm cheo leo giữa rừng sâu.

Mưa rừng Tây Nguyên đến bất chợt. Chỉ ít phút trước trời còn hửng nắng, mây đen đã kéo kín bầu trời. Những chiếc áo mưa được khoác vội, ba lô siết chặt sau lưng, các cán bộ vẫn lặng lẽ bám tuyến, kiểm tra từng cột điện, từng đoạn hành lang an toàn lưới điện, rà soát mọi dấu hiệu bất thường. Không có tiếng còi hú hay những cuộc truy bắt nghẹt thở, chỉ có những bước chân bền bỉ giữa đại ngàn. Chính sự âm thầm ấy đang góp phần giữ cho những "mạch máu" năng lượng quốc gia luôn an toàn, thông suốt.

Thượng tá Hoàng Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế chia sẻ, có những vị trí kiểm tra phải đi bộ hàng giờ đồng hồ mới tới nơi. Mùa nắng, hơi nóng hắt lên từ nền đá bỏng rát; mùa mưa, những con đường đất đỏ trơn trượt, nhiều đoạn phải bám từng gốc cây mới có thể vượt qua. Thế nhưng chưa bao giờ những chuyến kiểm tra bị gián đoạn, bởi phía sau mỗi bước chân là trách nhiệm giữ an toàn cho những "mạch máu" năng lượng của đất nước.

Điều đáng nói, những nguy cơ đe dọa an ninh năng lượng không phải lúc nào cũng hiện hữu một cách rõ ràng. Đó có thể là những đoạn dây tiếp địa bị kẻ gian tháo trộm, những cây rừng phát triển vượt quá hành lang an toàn lưới điện, một công trình xây dựng lấn dần vào khu vực bảo vệ trạm biến áp hay các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép gần hồ chứa. Trong bối cảnh chuyển đổi số, các nguy cơ trên không gian mạng cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ các công trình năng lượng trọng yếu.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế phối hợp với đơn vị quản lý vận hành kiểm tra hệ thống giám sát, phương án bảo vệ tại công trình điện lực trọng điểm

Bởi vậy, mỗi cuộc kiểm tra đều được tiến hành toàn diện. Cán bộ an ninh không chỉ khảo sát hiện trường mà còn trực tiếp làm việc với doanh nghiệp để rà soát quy trình vận hành, hệ thống camera, phương án bảo vệ, công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý chuyên gia, người lao động và đánh giá các yếu tố có thể phát sinh mất an ninh, từ đó kịp thời kiến nghị khắc phục ngay từ cơ sở.

Giữ an toàn dòng điện

Trong 7 tháng năm 2026, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp nhiệt điện, thủy điện và chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các công trình năng lượng trọng điểm. Công tác tuần tra, kiểm tra, diễn tập phòng, chống khủng bố, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập được duy trì thường xuyên; đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật, cảnh báo an toàn đến người dân khu vực hạ du và dọc hành lang các công trình điện. Điều quan trọng hơn cả là trên địa bàn không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống điện.

Theo Quy hoạch điện VIII, Lâm Đồng tiếp tục được xác định là địa phương có tiềm năng hàng đầu cả nước về phát triển thủy điện, điện mặt trời, điện gió và các loại hình năng lượng mới. Điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm ngày càng lớn trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện quốc gia.

Phòng An ninh kinh tế ký quy chế phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp điện

Đại tá Nguyễn Minh Tuyên - Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh cho biết, mỗi nhà máy điện, mỗi trạm biến áp, mỗi tuyến đường dây truyền tải đều là những công trình đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ một hành vi xâm phạm hành lang an toàn lưới điện, một vụ trộm cắp thiết bị hay một sự cố phá hoại cũng có thể gây ra những thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và đời sống của hàng triệu người dân.

Chính vì vậy, công tác bảo vệ an ninh năng lượng không chỉ dừng lại ở những cuộc tuần tra hay kiểm tra định kỳ. Từ các nhà máy thủy điện nằm sâu trong rừng đến những trang trại điện mặt trời trải dài trên các triền đồi, ở đâu có công trình năng lượng trọng điểm, ở đó đều có dấu chân của lực lượng an ninh kinh tế.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng công an, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở, các công trình điện lực trọng điểm trên địa bàn được bảo đảm an toàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững dòng điện phục vụ phát triển kinh tế và đời sống Nhân dân.