An ninh trật tự Giữ bình yên đô thị du lịch trước hiểm họa ma túy Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, phường Xuân Hương - Đà Lạt đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững môi trường sống an toàn, lành mạnh cho đô thị du lịch.

Thượng tá Hồ Hải Dương, Trưởng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phát lệnh ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Ảnh: Lê Tiến

Thách thức từ địa bàn trung tâm

Là địa bàn trung tâm của Đà Lạt với hơn 103.000 dân sinh sống tại 77 tổ dân phố, phường Xuân Hương - Đà Lạt tập trung nhiều cơ sở lưu trú và hoạt động dịch vụ du lịch. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 19 vụ với 34 đối tượng liên quan đến ma túy. Các hành vi vi phạm gồm: sử dụng, tàng trữ, tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cơ sở tham gia lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Ảnh Lê Tiến

Đáng chú ý, phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi. Việc mua bán ma túy diễn ra thông qua mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc cất giấu trong hàng hóa… Một số đối tượng còn thuê căn hộ, homestay ngắn ngày để tổ chức sử dụng ma túy nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Hiện địa phương đang quản lý gần 100 đối tượng liên quan đến ma túy, tạo áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 9/3/2026 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, đặt mục tiêu đến năm 2030, 77/77 tổ dân phố đạt tiêu chí “không ma túy”.

Trao Quyết định Cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng đặt tại Trạm Y tế phường Xuân Hương. Đà Lạt. Ảnh Lê Tiến

Tại Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, ông Trần Đức Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hương - Đà Lạt nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Xây dựng địa bàn không ma túy

Một trong những giải pháp nổi bật trong công tác phòng, chống ma túy tại phường Xuân Hương - Đà Lạt thời gian gần đây là việc đưa vào hoạt động Cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng đặt tại Trạm Y tế phường.

Theo lực lượng chức năng, việc quản lý chặt, từng bước giảm số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy là giải pháp quan trọng để kéo giảm tội phạm ma túy từ gốc.

Lãnh đạo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trao quyết định cho các công dân tự nguyện cai nghiện. Ảnh Lê Tiến

Việc triển khai mô hình Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng giúp người nghiện tiếp cận dịch vụ hỗ trợ, điều trị ngay tại địa phương, giảm chi phí và nhận được sự đồng hành của gia đình trong quá trình cai nghiện, tái hòa nhập xã hội. Đây được xem là bước đi mang tính nhân văn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ma túy.

Cùng với đó, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng phường Xuân Hương - Đà Lạt không ma túy”. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức diễu hành tuyên truyền trên nhiều tuyến đường, lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến đông đảo Nhân dân.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tá Hồ Hải Dương - Trưởng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, lực lượng công an sẽ tiếp tục quản lý chặt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh và Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Trạm Y tế phường tại lễ ra mắt cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Ảnh Lê Tiến

Cuộc chiến với ma túy vẫn còn nhiều khó khăn bởi đây là địa bàn du lịch có lượng khách lớn, dân cư biến động thường xuyên, trong khi thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của Nhân dân, mục tiêu xây dựng các khu dân cư, tổ dân phố không ma túy đang từng bước được hiện thực hóa, góp phần giữ gìn môi trường sống an toàn, văn minh và phát triển bền vững cho đô thị du lịch Đà Lạt.