An ninh trật tự Giữ bình yên nơi cửa ngõ miền núi Lâm Đồng Là địa bàn có vị trí giao thương cùng lợi thế về giao thông, Bắc Ruộng xác định giữ ổn định an ninh, trật tự là điều kiện quan trọng để phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm làm ăn.

Công an xã Bắc Ruộng tuyên truyền lưu động trên tuyến đường qua địa bàn xã, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương

Tăng cường quản lý địa bàn

Là xã miền núi nằm ở cửa ngõ phía Nam tỉnh Lâm Đồng, Bắc Ruộng có vị trí tiếp giáp các xã Đạ Huoai 3, Bảo Lâm 3 ở phía Bắc, xã Tánh Linh ở phía Nam, các xã Đồng Kho, La Dạ ở phía Đông và xã Nghị Đức ở phía Tây. Trên địa bàn có tuyến ĐT717 đi qua cùng bến xe Bắc Ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối liên vùng, lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản và phát triển thương mại, dịch vụ. Bên cạnh những lợi thế về vị trí địa lý và giao thông, địa phương cũng đối mặt với yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý địa bàn khi hoạt động giao thương, đi lại ngày càng sôi động. Vì vậy, giữ vững an ninh, trật tự được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngay từ đầu năm 2026, Bắc Ruộng tập trung nắm tình hình, quản lý địa bàn, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời phát huy vai trò của lực lượng chức năng trong phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm. Nhờ đó, nửa năm 2026, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Bắc Ruộng cơ bản được giữ vững. Toàn xã không xảy ra tội phạm hình sự. Lực lượng chức năng xử lý 19 vụ với 23 trường hợp vi phạm hành chính, xử phạt hơn 22,4 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Bắc Ruộng thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ công an xã

Mặt khác, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng về xây dựng xã, phường, thị trấn, đặc khu “không có tệ nạn ma túy” giai đoạn 2025 - 2030, Bắc Ruộng triển khai các giải pháp phòng ngừa, quản lý địa bàn, nâng cao nhận thức pháp luật trong Nhân dân. Qua đánh giá 6 tháng đầu năm 2026, địa phương cơ bản đạt các tiêu chí đề ra, không phát sinh tội phạm về ma túy, không có vi phạm hành chính liên quan đến ma túy, tạo cơ sở để tiếp tục duy trì mục tiêu xây dựng “xã không có tệ nạn ma túy” trong năm 2026. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được địa phương chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn xã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 2 người bị thương, không có người tử vong; giảm so với cùng kỳ năm trước.

Công an xã Bắc Ruộng tuyên truyền an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại Trường THCS Bắc Ruộng

Phòng ngừa từ cơ sở

Để duy trì sự ổn định của địa bàn, Bắc Ruộng chú trọng các giải pháp phòng ngừa từ cơ sở, trong đó lấy tuyên truyền, vận động và sự tham gia của người dân làm trọng tâm. Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn được thực hiện thường xuyên, giúp kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ khu dân cư. Theo ông Đào Ngọc Hoài - Chủ tịch UBND xã Bắc Ruộng, thay vì chỉ xử lý khi vụ việc xảy ra, địa phương tập trung vào công tác phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, từng bước xây dựng tinh thần tự phòng, tự quản trong cộng đồng. Trong đó, xã chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở người dân không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc tổ chức đám tang để tụ tập đánh bạc; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần giữ gìn môi trường văn hóa, trật tự tại khu dân cư.

“ Đối với một xã miền núi đang có nhiều điều kiện phát triển, xã xác định bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn tạo môi trường thuận lợi để người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Ông Đào Ngọc Hoài, Chủ tịch UBND xã Bắc Ruộng

Với đặc thù là địa bàn có hoạt động giao thương, Bắc Ruộng xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; không để hình thành các điểm phức tạp, băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành trên địa bàn. Cùng với đó, địa phương nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Các mô hình “tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự” tiếp tục được duy trì, nhân rộng; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được củng cố, góp phần hỗ trợ công tác giữ gìn địa bàn.