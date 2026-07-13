Pháp luật - Đời sống Giữ bình yên trên mọi nẻo đường Lực lượng công an các xã trên địa bàn Lâm Đồng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Công an xã Quảng Sơn vận động Nhân dân ký cam kết chấp hành pháp luật an toàn giao thông

Đưa pháp luật đến từng hộ dân

Ở nhiều vùng nông thôn của Lâm Đồng, xe máy kéo, máy cày, xe công nông hay các loại xe máy chuyên dùng là nông cụ sản xuất cần thiết của người nông dân trong mỗi vụ mùa. Những phương tiện này giúp vận chuyển cà phê, sầu riêng, vật tư nông nghiệp... trên những cung đường mà các loại phương tiện khác khó vào được.

Xã Đắk Mil là địa phương có địa hình chia cắt, nhiều tuyến đường dốc, đời sống người dân gắn với sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, máy kéo, máy cày và các loại xe máy chuyên dùng khá phổ biến trong hoạt động sản xuất, vận chuyển nông sản. Bên cạnh những lợi ích mang lại, thực tế vẫn còn tình trạng một số chủ phương tiện tự ý cải tạo, cơi nới xe để chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải hoặc sử dụng sai mục đích. Đây là những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là trên các tuyến đường dốc, hẹp và đông người qua lại.

Thực hiện chuyên đề của Công an tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe chuyên dùng, Công an xã Đắk Mil đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm địa bàn. Không dừng lại ở việc tuyên truyền tập trung, lực lượng công an xã đã trực tiếp đến từng hộ dân có sử dụng xe chuyên dùng để phổ biến quy định pháp luật, giải thích các hành vi bị nghiêm cấm và vận động ký cam kết chấp hành. Qua rà soát, Công an xã đã tổ chức cho gần 500 chủ phương tiện và chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng ký cam kết không sử dụng phương tiện vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Xe máy kéo, máy cày, xe công nông hay các loại xe máy chuyên dùng vẫn là "cánh tay nối dài" của người nông dân trong mỗi vụ mùa

Tại Đạ Huoai 3, do nhu cầu sản xuất, vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nhiều hộ dân sử dụng xe công nông, máy kéo, xe máy nông - lâm nghiệp, rơ-moóc và xe tự chế 3, 4 bánh để lưu thông trên địa bàn. Với đặc thù xã có hơn một nửa dân số là đồng bào dân tộc thiểu số lực lượng công an xã lựa chọn phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Lực lượng công an xã trực tiếp đến các hộ dân, rẫy cà phê, rẫy sầu riêng để gặp gỡ người dân, tuyên truyền về nguy cơ tai nạn từ xe tự chế, xe công nông. Đồng thời hướng dẫn, tổ chức ký cam kết bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không chở người trên thùng xe, không chở quá tải, không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện. Trong khi đó, tại xã Quảng Sơn, hoạt động tuyên truyền được mở rộng đến các hộ kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và các hộ buôn bán dọc tuyến đường. Bên cạnh ký cam kết chấp hành pháp luật, người dân còn được vận động không lấn chiếm lòng, lề đường, góp phần giữ hành lang giao thông thông thoáng.

Ý thức là giải pháp bền vững

Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy kéo, xe công nông hay xe tự chế không xuất phát từ sự cố kỹ thuật mà bắt nguồn từ tâm lý chủ quan của người điều khiển. Không ít người cho rằng, chỉ di chuyển quãng đường ngắn trong thôn, bon nên có thể chở thêm người, chất thêm hàng hoặc điều khiển phương tiện khi không bảo đảm điều kiện an toàn. Chính suy nghĩ này đã trở thành nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Các chủ phương tiện ký cam kết chấp hành pháp luật an toàn giao thông Công an xã Đắk Mil

Thượng tá Triệu Nguyễn Dũng - Trưởng Công an xã Đắk Mil cho biết, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chỉ thực sự bền vững khi người dân nhận thức đầy đủ rằng việc chấp hành pháp luật trước hết là để bảo vệ chính bản thân mình và gia đình. Thời gian tới, công an xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát các phương tiện trên địa bàn, đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình cơi nới, chở hàng quá tải hoặc sử dụng xe để vận chuyển lâm sản trái phép.