Giữ chân Marcus Rashford là nước cờ tài chính và chuyên môn khôn ngoan của Manchester United Manchester United quyết định giữ chân Marcus Rashford cho mùa giải mới. Đây là bước đi chiến lược giúp CLB tối ưu ngân sách và giữ vững sức mạnh hàng công.

Manchester United đã chính thức chốt phương án nhân sự cho hành lang cánh trái trong chiến dịch 2026/2027 bằng việc tiếp tục tin dùng Marcus Rashford. Việc tiền đạo người Anh tiếp nhận chiếc áo số 14 không chỉ đập tan những tin đồn chuyển nhượng mà còn đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ tại sân Old Trafford. Dù xuất phát từ hoàn cảnh bị động, quyết định này đang mang lại những tín hiệu vô cùng tích cực cho đội bóng dưới thời tân HLV Michael Carrick.

Bất ngờ từ Barcelona và ngã rẽ cho tương lai

Trước đó, sự nghiệp của Rashford tại Manchester United tưởng chừng đã chạm đáy sau những bất đồng với cựu HLV Ruben Amorim. Chân sút người Anh phải chuyển tới Aston Villa trước khi gia nhập Barcelona theo hợp đồng cho mượn. Tại xứ Catalonia, Rashford thi đấu ấn tượng, nhưng Barcelona đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro để tập trung ngân sách cho thương vụ Anthony Gordon.

Rashford không được Barcelona mua đứt. Ảnh: Getty Images.

Bài toán kinh tế trong bối cảnh thị trường bão giá

Việc Barcelona rút lui buộc Manchester United phải tính toán lại bài toán nhân sự. Trong bối cảnh giá trị cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng bị đẩy lên mức phi lý, việc tái sử dụng Rashford trở thành nước đi hợp lý bậc nhất. Điển hình như đại kình địch Liverpool đang gặp rất nhiều khó khăn khi theo đuổi Bradley Barcola, bởi Paris Saint-Germain kiên quyết đòi mức phí vượt mốc 150 triệu euro.

Thay vì cuốn vào những cuộc đua tiền bạc đầy rủi ro, ban lãnh đạo Manchester United lựa chọn giải pháp quản trị tài chính tỉnh táo. Họ đã giải quyết bài toán tuyến giữa sau sự ra đi của Casemiro và chấn thương của Manuel Ugarte bằng cách chiêu mộ Andrey Santos từ Chelsea với giá hợp lý, đồng thời kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Youri Tielemans. Như chuyên gia Andy Mitten nhận định, Quỷ đỏ hiện không còn vung tiền thiếu kiểm soát, và Rashford chính là lời giải tối ưu cho khoảng trống bên hành lang trái.

Giá trị chuyên môn đã được kiểm chứng

Rashford đã trải qua một mùa giải bùng nổ ở Barcelona. Ảnh: Getty Images.

Xét về khía cạnh chuyên môn, Rashford vẫn là một mũi nhọn tấn công đẳng cấp cao. Ở mùa giải vừa qua trong màu áo Barcelona, chân sút này đã đóng góp 8 bàn thắng cùng 7 đường kiến tạo tại La Liga. Ở đấu trường Champions League, anh thậm chí còn bùng nổ hơn khi in dấu giày vào 8 bàn thắng chỉ sau 11 lần ra sân.

Sự thông thuộc môi trường Ngoại hạng Anh cùng kinh nghiệm dày dặn tại Old Trafford giúp Rashford nhanh chóng hòa nhập trở lại. Đối với HLV Michael Carrick, sở hữu một ngôi sao đẳng cấp sẵn có mà không phải tốn ngân sách chuyển nhượng khổng lồ là mảnh ghép hoàn hảo để xây dựng bộ khung ổn định cho mùa giải mới.