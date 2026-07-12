Pháp luật - Đời sống Giữ “lá phổi xanh” phía Nam Lâm Đồng Trước nhu cầu sử dụng đất ngày càng lớn và biến đổi khí hậu diễn ra khó lường, công tác quản lý, bảo vệ hơn 30.000 ha rừng nơi cửa ngõ phía Nam Lâm Đồng đang cần quyết tâm lớn, sự chung tay của người dân.

Hiện trạng một phần diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tánh Linh quản lý, bảo vệ (Ảnh: Duy Minh)

Huy động người dân chung tay bảo vệ rừng

Phía Nam Lâm Đồng là nơi tập trung diện tích rừng lớn, đồng thời tiếp giáp với các khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp, trong đó phải kể đến số diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tánh Linh quản lý, bảo vệ.

Đây là đơn vị được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý rừng phòng hộ La Ngà và Ban Quản lý rừng phòng hộ Trị An, nằm trên địa bàn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ. Sau hợp nhất, đơn vị được giao quản lý 43 tiểu khu với tổng diện tích 30.357 ha rừng và đất lâm nghiệp; riêng rừng phòng hộ có hơn 12.253 ha và trên 18.104 ha rừng sản xuất, nằm trên địa giới hành chính 3 xã: Nghị Đức, Bắc Ruộng và Đồng Kho.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tánh Linh cho biết, những năm qua, công tác bảo vệ, trồng rừng, chăm sóc và phục hồi diện tích rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, bảo vệ rừng sẽ khó đạt hiệu quả nếu chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách. Chính vì vậy, đơn vị đã chủ động huy động người dân tham gia bảo vệ rừng và biện pháp này đang góp phần quan trọng trong quản lý tài nguyên rừng.

Lực lượng bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Tánh Linh tiến hành tuần tra, kiểm soát rừng

Hiện gần 11.745 ha rừng đã được giao khoán bảo vệ cho 392 hộ dân sinh sống ven rừng. Cơ chế này vừa tạo thêm nguồn thu nhập, vừa giúp người dân gắn quyền lợi với trách nhiệm giữ rừng. Từ những người trực tiếp sinh sống gần rừng, nhiều hộ đã trở thành lực lượng phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác gỗ trái phép, lấn chiếm đất rừng trái phép.

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp giữa chủ rừng, kiểm lâm, công an và chính quyền địa phương tiếp tục được duy trì. Các đợt tuần tra liên ngành được tổ chức thường xuyên tại những khu vực trọng điểm, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Từ năm 2021 đến nay, trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tánh Linh quản lý đã phát hiện, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý 47 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Trong đó, có 26 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 11 vụ phá rừng và 10 vụ lấn chiếm đất rừng. Phần lớn các vụ việc có quy mô nhỏ, được xử lý theo quy định, không để xảy ra điểm nóng, kéo dài.

Quyết tâm giữ rừng

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tánh Linh, dù đạt được những kết quả tích cực, song công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.

Trên diện tích hơn 30.300 ha rừng và đất lâm nghiệp, lực lượng trực tiếp quản lý còn khá mỏng, trong khi đó địa bàn rộng, địa hình chia cắt khiến công tác tuần tra, kiểm soát phải thực hiện với cường độ cao.

Việc bảo vệ rừng nơi đây gặp khó khăn do một phần diện tích rừng tiếp giáp các vùng sản xuất nông nghiệp

Mặt khác, phần lớn lực lượng bảo vệ rừng trực tiếp là lao động hợp đồng, thu nhập còn thấp, điều này ảnh hưởng đến việc thu hút và giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với công tác bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, sức ép từ đời sống của một bộ phận người dân còn phụ thuộc vào tài nguyên rừng vẫn hiện hữu.

Dù còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm giữ bằng được diện tích rừng được giao, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Tánh Linh Nguyễn Văn Tuyến cho hay, sẽ tập trung quản lý rừng theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số, bản đồ số và hệ thống giám sát tài nguyên rừng bằng ảnh vệ tinh, qua đó góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm các nguy cơ xâm hại rừng.

Đồng thời, việc củng cố cơ chế phối hợp giữa chủ rừng, kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư tiếp tục là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý.

Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý tài nguyên rừng đang được tích cực thực hiện

Có thể thấy, giữ màu xanh của rừng nơi cửa ngõ phía Nam Lâm Đồng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách quản lý rừng mà còn nhận được sự chung tay của của các ngành, địa phương và Nhân dân.

Khi những cánh rừng được bảo vệ tốt, không chỉ nguồn tài nguyên thiên nhiên được gìn giữ mà còn góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xanh và phát triển bền vững của địa phương.