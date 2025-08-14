Y tế - Sức khỏe Giữ nhịp chăm sóc sức khỏe từ các điểm trạm Nhiều trạm y tế cũ được chuyển đổi thành điểm trạm, tiếp tục duy trì hoạt động khám, chữa bệnh. Giải pháp này giúp giữ vững mạng lưới y tế rộng khắp, bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và kịp thời xử lý sơ cấp cứu.

Trạm y tế cũ thành điểm trạm

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, mạng lưới trạm y tế được tổ chức lại, bảo đảm mỗi xã, phường đều có 1 trạm chính. Các trạm y tế của xã cũ trở thành điểm trạm, vẫn duy trì nhân lực, cơ sở vật chất và chức năng chuyên môn. Nhờ vậy, cơ sở y tế vẫn được khai thác tối đa, tận dụng hiệu quả trụ sở và nhà đất hiện có, tránh tình trạng bỏ phí. Chẳng hạn, Trung tâm Y tế khu vực Tánh Linh hiện có 5 trạm chính, 7 điểm trạm và Phòng khám đa khoa khu vực Bắc Ruộng. Các Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh, Tuy Phong, La Gi cũng tương tự.



Tiêm chủng cho trẻ tại Trạm Y tế xã Hàm Thuận Bắc. (Ảnh tư liệu)

Tại đặc khu Phú Quý, bác sĩ Dương Tín Phúc - Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý cho biết, địa phương có 2 trạm y tế gồm: Trạm Y tế Tam Thanh và Ngũ Phụng (cũ) hiện không sử dụng. Trạm Y tế Long Hải đang được sửa chữa theo Nghị quyết HĐND huyện từ năm 2024. Sau khi hoàn thành, Trung tâm mong muốn sử dụng trạm này làm cơ sở 2.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng gửi Sở Tài chính, hiện có 64 cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng, được đề xuất thu hồi và bàn giao cho địa phương quản lý. Trong đó, các xã, phường phía Đông của tỉnh có 16 cơ sở y tế không sử dụng. Trong số này, có khu nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Phan Thiết, Tân An thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận; các cơ sở dân số - kế hoạch hóa gia đình thuộc Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong, Phan Thiết và La Gi; cơ sở 2 - nơi làm việc của khối dự phòng cũ thuộc Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Bắc; cùng một số điểm y tế, phân trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình, Tuy Phong, Phan Thiết, Hàm Tân, Đức Linh.



Gần dân, nhiều thuận lợi

Theo lãnh đạo một số Trung tâm Y tế khu vực Tánh Linh, Tuy Phong, La Gi, việc duy trì điểm trạm y tế mang lại những lợi ích rõ rệt. Đối với người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, điểm trạm là nơi khám, chữa bệnh, tiêm chủng và sơ cấp cứu gần nhà. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Đối với ngành y tế, điểm trạm giúp giảm tải cho trạm chính, tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có và thuận tiện trong phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.

Thực tế cho thấy, người dân rất trân trọng việc duy trì các điểm trạm y tế gần nơi cư trú. Bà Trần Thị X, xã La Dạ chia sẻ: “Nhà tôi cách điểm trạm y tế (Trạm Y tế Đa Mi cũ) hơn 10 km. Nếu điểm trạm này ngừng hoạt động, tôi sẽ phải đến Trạm Y tế La Dạ (trạm chính), cách khoảng 23 km để khám bệnh, lấy thuốc.

Tuổi đã cao hay bệnh, mỗi tháng đều phải đến trạm. Việc duy trì điểm trạm gần nhà giúp người dân thuận tiện. Điểm trạm này tiếp nhận nhiều người dân đến khám, tiêm chủng, nhận thuốc và được tư vấn chăm sóc sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ”.

Nhờ mạng lưới trạm và điểm trạm hợp lý, người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời và thuận lợi hơn trong tiêm chủng, sơ cấp cứu, phòng bệnh. Điều này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại cộng đồng.