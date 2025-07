Pháp luật Giữ rừng giữa vòng vây bạo lực Lực lượng giữ rừng tại Lâm Đồng liên tiếp bị hành hung khi làm nhiệm vụ trong bối cảnh tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp diễn biến phức tạp.

Xã Quảng Sơn là một trong những địa phương của Lâm Đồng có tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng rất phức tạp

Cuối tháng 5, tại Tiểu khu 1674, xã Quảng Sơn, 3 cán bộ của Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ. Ông P.V.K - Phó Giám đốc công ty bị đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu; 2 nhân viên bảo vệ rừng khác cũng bị thương. Vụ hành hung diễn ra trên lâm phần do công ty quản lý. Nhóm đối tượng hành hung được xác định đang lấn chiếm đất rừng. Sau vụ việc, lực lượng công an đã triệu tập một số đối tượng nghi can và đang điều tra, làm rõ.

Theo ông Bùi Đức Luân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao, hành vi của nhóm này có tính chất côn đồ, mang tính trả đũa. Trước đó, khu vực này từng là “điểm nóng” phá rừng, nhiều lần bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Một lều bạt cơ động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn bị đốt phá

Khoảng một năm trước, một nhóm người cũng đã xông vào chốt bảo vệ rừng của công ty hành hung khiến một nhân viên bị thương. Các đối tượng còn bao vây chốt, ngăn cản lực lượng công ty tiếp cận hiện trường. Phải đến khi công an, kiểm lâm và chính quyền địa phương có mặt, nhóm người này mới rời đi.

Ông Luân cho biết: “Các vụ hành hung cho thấy các đối tượng vi phạm có tổ chức, không còn mang tính tự phát. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng để có tính răn đe”.

Từ năm 2024 tới nay, tình trạng uy hiếp, tấn công lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn cũng khá phức tạp. Công ty này đã báo cáo nhiều vụ việc liên quan đến lực lượng bảo vệ rừng bị hành hung, bị đốt phá trạm bảo vệ rừng, bị rải đinh ngăn chặn tuần tra…

Quảng Sơn là một xã nằm ở phía Tây tỉnh Lâm Đồng, có diện tích hơn 45.000 ha. Thời gian qua, Quảng Sơn đã và đang là một trong những điểm nóng về tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp. Nhiều vụ chống người thi hành công vụ đã xảy ra, đặc biệt nhằm vào lực lượng bảo vệ rừng. Qua nắm tình hình, chính quyền địa phương xác định có một số đối tượng cộm cán đang hoạt động lấn chiếm đất rừng. Khu vực này cũng xuất hiện các đầu nậu có dấu hiệu tổ chức mua bán, chuyển nhượng đất rừng trái phép.

Ngoài xã Quảng Sơn, việc uy hiếp, tấn công lực lượng bảo vệ rừng thời gian qua diễn ra thường xuyên tại một số xã khu vực phía Tây của Lâm Đồng. Các vụ việc này chủ yếu xảy ra tại lâm phần quản lý của các công ty lâm nghiệp hoặc các ban quản lý rừng phòng hộ.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có diện tích tự nhiên hơn 24.200 km2, trong đó có trên 11.300 km2 được che phủ rừng (đạt tỷ lệ che phủ trên 46,7%). Rừng tại Lâm Đồng được giao nhiều chủ thể quản lý như: 16 công ty lâm nghiệp, 3 ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, 22 ban quản lý rừng, 4 vườn quốc gia…

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tình trạng phá rừng tại khu vực phía Tây của tỉnh thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại lâm phần quản lý của một số công ty lâm nghiệp. Giá nhiều loại nông sản lên cao đã khiến các đối tượng dùng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi nhằm mục tiêu lấn chiếm đất rừng. Tại một số khu vực nổi lên tình trạng uy hiếp, tấn công lực lượng bảo vệ rừng.

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ rừng tại nhiều công ty lâm nghiệp còn thiếu và yếu. Người giữ rừng có đời sống sinh hoạt thiếu thốn, trang thiết bị hạn chế và phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Trong khi đó, thu nhập bình quân của họ còn khá khiêm tốn (khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng) và thiếu cơ chế pháp lý bảo vệ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.