Chính trị Giữ trọn lòng tri ân Ngày 27/7 hằng năm là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng - những người đã dành trọn tuổi thanh xuân, sức lực và cả sự hi sinh của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân hôm nay.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang và các đại biểu viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông

Đây không chỉ là một ngày kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử. Đây còn là dịp để mỗi người Việt Nam nhìn lại chặng đường đã qua, hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập; đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã góp phần làm nên hình hài đất nước.

Quang cảnh buổi lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt



1. Không có thành quả nào của hôm nay tự nhiên mà có. Mỗi bước phát triển của đất nước đều được xây dựng trên nền tảng của sự cống hiến, hi sinh của nhiều thế hệ. Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, hàng triệu người con Việt Nam đã lựa chọn đặt lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích riêng tư, sẵn sàng đi vào những nơi gian khổ nhất, đối mặt với những thử thách khốc liệt nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thắp nén hương tưởng nhớ trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Có những người trở về với thương tích mang theo suốt cuộc đời. Có những người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để lại phía sau gia đình, quê hương và những ước mơ còn dang dở. Sự hi sinh của họ đã làm nên giá trị của hòa bình hôm nay và trở thành một phần không thể tách rời trong lịch sử dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên và gửi lời tri ân tới bệnh binh Trương Văn Trường ở xã Nhân Cơ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Người từng viết: “Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hi sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”.

Từ tư tưởng của Người, trách nhiệm chăm lo người có công đã trở thành một chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Đó cũng là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, những giá trị đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc.

Một góc Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

79 năm qua, kể từ khi ngày 27/7 được xác lập là Ngày Thương binh - Liệt sĩ, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Hệ thống chính sách ưu đãi người có công ngày càng được hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công từng bước được nâng lên.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dâng hương viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Những chương trình chăm sóc người có công, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống gia đình chính sách không chỉ thể hiện trách nhiệm của Nhà nước, mà còn phản ánh tình cảm, nghĩa tình của cộng đồng đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thăm gia đình bệnh binh Trần Văn Thuấn, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Điều đáng quý là đạo lý ấy đã trở thành một nét đẹp trong đời sống xã hội. Từ các cơ quan, đơn vị đến từng gia đình, từng người dân, tinh thần tri ân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên, không chỉ trong tháng 7 mà trong suốt hành trình xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi tình hình sức khỏe, tặng quà thương binh Lê Thị Hòa, phường Mũi Né

2. Sự phát triển của một quốc gia không chỉ được nhìn nhận qua những thành tựu về kinh tế, khoa học, công nghệ, quốc phòng hay vị thế quốc tế. Một đất nước còn được đánh giá qua cách ứng xử với lịch sử, với những người đã cống hiến, hi sinh và với những giá trị làm nên bản sắc của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng nhấn mạnh, sức mạnh của một đất nước không chỉ nằm ở tiềm lực vật chất, mà còn ở khả năng giữ gìn những giá trị tinh thần, biết trân trọng quá khứ, chăm lo những người đã đóng góp cho Tổ quốc. Đó vừa là đạo lý, vừa là biểu hiện của tính nhân văn trong quá trình phát triển.

Mỗi cuộc tìm kiếm, mỗi phần hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định là thêm một lần lịch sử được hoàn thiện

Lâm Đồng hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu mới. Diện mạo quê hương đang từng ngày đổi thay; kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục có những bước phát triển quan trọng. Nhưng trong hành trình ấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng luôn ghi nhớ rằng những thành quả hôm nay được vun đắp từ sự hi sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho ông Nguyễn Duy Linh ở phường Tiến Thành

Trên mảnh đất này vẫn còn những gia đình chính sách, những thương binh, bệnh binh mang theo ký ức của một thời chiến tranh. Họ không chỉ là những người cần được quan tâm, chăm lo, mà còn là những nhân chứng lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ hôm nay.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng ân cần thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Có (99 tuổi, ngụ phường B'Lao)

Cùng với cả nước, Lâm Đồng đang tích cực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lâm Đồng đang tích cực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Mỗi cuộc tìm kiếm, mỗi phần hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định là thêm một lần lịch sử được hoàn thiện, thêm một gia đình được sẻ chia, thêm một người con của đất nước được trở về với đồng đội, với quê hương. Đó cũng là minh chứng rõ ràng cho một điều, dân tộc Việt Nam nói chung, Lâm Đồng nói riêng luôn ghi nhớ công ơn của những người đã hi sinh vì Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm gia đình thương bệnh binh tại xã Phan Rí Cửa

3. Trong giai đoạn phát triển mới, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” cần tiếp tục được thực hiện bằng những việc làm thiết thực, gắn với mục tiêu xây dựng xã hội nhân văn, xây dựng con người Việt Nam có bản lĩnh, có trách nhiệm và có khát vọng đóng góp cho đất nước.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và lãnh đạo xã Hàm Thuận Nam tặng quà cho bà Hà Thị Hoa thương binh 41%, mẹ liệt sĩ

Tri ân không chỉ là nhìn lại quá khứ. Tri ân là trách nhiệm trong hiện tại và hành động hướng tới tương lai. Đó là trách nhiệm giữ gìn thành quả cách mạng, bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc; là nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển; là giáo dục thế hệ trẻ hiểu rằng những giá trị hôm nay được đánh đổi bằng sự hi sinh của nhiều thế hệ.

Hoạt động thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ được tỉnh Lâm Đồng tổ chức thường xuyên vào những dịp lễ, tết, ngày truyền thống của đất nước và ngày lễ lớn của tỉnh

Để gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy, báo chí cách mạng có vai trò quan trọng. Báo chí không chỉ phản ánh các hoạt động tri ân, mà còn góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng yêu nước, sự hi sinh và cống hiến. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng xác định tuyên truyền về người có công với cách mạng, truyền thống đấu tranh của dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” là nhiệm vụ chính trị, đồng thời là trách nhiệm của người làm báo cách mạng.

Thế hệ trẻ lực lượng vũ trang dâng hương, thắp nến tri ân tại các phần mộ Anh hùng liệt sĩ

Ngày 27/7 là một dấu mốc để nhắc nhớ, nhưng lòng biết ơn không chỉ được thể hiện trong một ngày. Đó là giá trị cần được nuôi dưỡng trong đời sống hằng ngày, bằng trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức và cả cộng đồng. Thế hệ hôm nay không thể thay đổi những mất mát của chiến tranh, nhưng có thể đáp lại sự hi sinh ấy bằng những hành động cụ thể như xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp sức bảo vệ Tổ quốc, chăm lo cộng đồng và cống hiến cho sự phát triển chung.

Mỗi dịp 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ "Thắp nến tri ân" tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.

Giữ trọn nghĩa tình với những người đã làm nên Tổ quốc không chỉ là giữ gìn một truyền thống tốt đẹp, mà còn là giữ gìn nền tảng tinh thần của dân tộc. Đó là hành trang để Việt Nam vững bước trên con đường phát triển, xây dựng một đất nước hòa bình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.