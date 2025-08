Quốc phòng - An ninh Giữ vững an ninh vùng biên giới biển Cùng với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vùng biên giới biển của tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng nỗ lực và thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến, địa bàn phụ trách...

Trong bối cảnh tội phạm buôn lậu, hoạt động khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản và tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp, việc siết chặt kiểm soát, duy trì an ninh là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, giữ vững an toàn cho Nhân dân.

Đối tượng Trần Huy Hoàng cùng số ma túy tang vật tại Đồn Biên phòng Thanh Hải

Trước yêu cầu đặt ra, lực lượng biên phòng tại khu vực biên giới biển của tỉnh luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, luyện tập theo các phương án, chủ động phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm luôn trong tư thế chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng chức năng cũng được tăng cường và thực hiện hiệu quả.

Thông qua đó, các hoạt động quản lý, kiểm soát địa bàn, bảo vệ an ninh, trật tự được thực hiện bài bản, toàn diện và bền vững. Một trong những dấu ấn nổi bật của BĐBP tỉnh trong bảo đảm an ninh trật tự tuyến biển đó là nỗ lực và kết quả đạt được trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Điển hình, mới đây, khoảng 19h30’ ngày 31/7, tại phường Phan Thiết, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã phối hợp cùng Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Công an phường Bình Thuận, Công an phường Phú Thủy bắt quả tang đối tượng Trần Huy Hoàng (SN 2004), trú tại khu phố A, phường Phú Thủy có hành vi tàng trữ lượng lớn ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 gói tinh thể màu trắng dạng đá (khoảng 100 gram) và 102 viên nén màu xám (khoảng 50 gram), cùng một số tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, đối tượng Hoàng thừa nhận đó là ma túy ketamin và thuốc lắc MDMA. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Đây là những con số thể hiện rõ tinh thần kiên quyết của BĐBP tỉnh đối với nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Song song với công tác đấu tranh với tội phạm, các đơn vị biên phòng tuyến biển cũng chủ động triển khai nhiều biện pháp dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình như: “Tổ tự quản an ninh trật tự”, “Tổ tàu thuyền an toàn”, “Tổ đảng viên phụ trách hộ gia đình” được duy trì hiệu quả. Các đồn biên phòng còn phân công đảng viên phụ trách hàng trăm hộ dân sinh sống ở khu vực biên giới biển. Hoạt động này góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật đến từng người dân và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, nguy cơ mất an ninh trật tự từ cơ sở.

Giữ vững an ninh vùng biên giới biển là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, trong đó, lực lượng BĐBP đóng vai trò nòng cốt, tuyến đầu. Phát huy thành quả đạt được, với sự chung sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng hành của nhân dân, tin rằng, tuyến biên giới biển của tỉnh sẽ luôn được giữ vững, góp phần vào sự ổn định chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.