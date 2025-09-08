Pháp luật - Đời sống Giữ vững an toàn giao thông đường thủy ven biển Hoạt động vận tải, du lịch đường thủy ven biển tại Lâm Đồng ngày càng phát triển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và cần tăng cường tuần tra, kiểm soát.

CSGT kiểm tra việc tuân thủ các quy định của người điều khiển phương tiện giao thông khi hoạt động trên biển

Duy trì nghiêm túc hoạt động tuần tra

Dọc theo đường bờ biển của tỉnh Lâm Đồng từ Cam Bình đến Kê Gà, Hòn Cau, Mũi Né, các hoạt động vận tải thủy phục vụ du lịch, vận chuyển hành khách bằng ca nô, mô tô nước, tàu nhỏ diễn ra sôi động, nhất là vào mùa cao điểm. Đây là điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng kinh tế biển nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu công tác quản lý không được thực hiện thường xuyên và hiệu quả.

Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng đã duy trì nghiêm túc hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến thủy nội địa ven biển. Theo ghi nhận, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng đã tổ chức hàng trăm lượt tuần tra tại các địa bàn trọng điểm như: khu vực Hải đăng Kê Gà (xã Tân Thành), đảo Hòn Cau (xã Liên Hương), phường Mũi Né… Tại đây, cán bộ, chiến sĩ tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, giấy tờ liên quan, chứng chỉ hành nghề của người điều khiển, thiết bị cứu sinh và việc tuân thủ các quy định khi hoạt động trên biển. Trung tá Tống Ngọc Phan Bình - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết: “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng. Chúng tôi không chỉ kiểm tra, xử lý mà còn kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định để bảo đảm an toàn cho hành khách cũng như bản thân họ.”

Qua kiểm tra thực tế, phần lớn các phương tiện hiện đang hoạt động đều đã đăng kiểm đầy đủ, có bảo hiểm trách nhiệm dân sự và được trang bị áo phao, phao cứu sinh đúng quy định. Tại khu vực Mũi Né, nơi tập trung đông khách du lịch và có nhiều đơn vị kinh doanh mô tô nước, ca nô du lịch, công tác quản lý cũng được chú trọng. Anh Nguyễn Văn Tèo - chủ một mô tô nước ở phường Mũi Né cho biết: “Chúng tôi rất chú trọng công tác bảo đảm an toàn giao thông. Sóng gió lớn là không hoạt động. Khách lên mô tô nước hay ca nô đều được yêu cầu mặc áo phao. Cũng nhờ lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên nên bà con ở đây không dám chủ quan”.

Giữ vững trật tự ATGT trên tuyến ven biển

Hiện tại, Lâm Đồng có hàng chục cơ sở hoạt động dịch vụ du lịch ven biển bằng phương tiện thủy. Phần lớn tập trung ở các khu vực thắng cảnh, đông khách như: Kê Gà, Hòn Cau, Mũi Né. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn dài, trải rộng, nhiều điểm khó tiếp cận nên công tác tuần tra đôi lúc gặp không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Để khắc phục, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, giám sát hoạt động của các phương tiện thủy nội địa. Những buổi tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, vận động ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông được tổ chức định kỳ. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành của các chủ phương tiện cũng như người dân tham gia giao thông đường thủy.

Lực lượng chức năng cũng kiến nghị ngành giao thông - vận tải tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý phương tiện thủy nội địa, rà soát, thống kê phương tiện đang hoạt động, tăng cường đăng kiểm, tập huấn cấp chứng chỉ điều khiển tàu, ca nô… Đồng thời, cần đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng, bến để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hành khách.

Trong 7 tháng năm 2025, không ghi nhận vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng nào xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đây là kết quả tích cực, cho thấy hiệu quả của công tác tuần tra, kiểm soát cũng như sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng và ý thức ngày càng cao của người dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hoạt động du lịch đường thủy đang có chiều hướng tăng mạnh, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn giao thông cần tiếp tục được duy trì thường xuyên, đồng bộ, từ kiểm tra, xử lý đến tuyên truyền. Đặc biệt, vai trò của chính quyền cơ sở và các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy cũng rất quan trọng trong việc xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.