Quốc phòng - An ninh Giữ vững thế trận quốc phòng, an ninh địa phương Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương quan trọng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, củng cố khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững ổn định chính trị và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Trung tướng Lê Xuân Thế dự Hội nghị 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đột phá trong tham mưu

Bám sát sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 7 và cấp ủy, chính quyền địa phương, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật là việc tham gia góp ý về quốc phòng đối với 218 dự án, đề án và quy chế phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết phê chuẩn đề án Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và Thôn đội trưởng; hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ Quốc phòng xin chủ trương đầu tư xây dựng các cụm điểm tựa cùng nhiều công trình doanh trại, bảo đảm đúng tiến độ, tạo nền tảng nâng cao tiềm lực quốc phòng trên địa bàn.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục đạt chất lượng cao, tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ vượt 0,4% chỉ tiêu Quân khu giao. Công tác tuyển sinh quân sự được triển khai bài bản với 1.121 thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Việc xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tiếp tục được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 11,54%, trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 26,5%. Hệ thống ban CHQS cấp xã được củng cố ngày càng vững mạnh với 100% chi bộ quân sự có chi ủy; 124/124 chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã tham gia ban thường vụ đảng ủy cấp xã; toàn bộ chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã cùng cán bộ đồn biên phòng, ban chỉ huy bộ đội biên phòng đều trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lực lượng dân quân giúp dân phòng, chống thiên tai.

Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Lâm Đồng trở thành địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt với cả tuyến biên giới đất liền và vùng biển rộng lớn. Đây vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, giao thương, du lịch, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với đặc điểm địa bàn; phát huy vai trò lực lượng biên phòng và dân quân tuyến biên giới trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở và vùng biển; xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả đối ngoại quốc phòng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng.

Công tác huấn luyện được các đơn vị thực hiện đạt kết quả cao.

Giữ thế chủ động chiến lược

Đây là yêu cầu tiên quyết để Bộ CHQS tỉnh giữ thế chủ động, kiểm soát tốt tình hình trên toàn địa bàn trong mọi tình huống. Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão.

Lực lượng vũ trang tỉnh hiện đang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền vùng biển gắn với đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); bảo đảm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia …

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng thông tin, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2026 tại 50 xã, phường, trong đó phường 1 Bảo Lộc được lựa chọn tổ chức diễn tập điểm. Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng”; triển khai xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã; thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; chăm lo tốt công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội…

Hiện Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ với nỗ lực, quyết tâm cao nhất. Đây là nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.