Quốc phòng - An ninh Giữa đồi thông, lặng lẽ nối nhịp trở về Trong những ngày mưa gió kéo dài trên cao nguyên, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng, các tổ công tác thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa rõ thông tin. Giữa đồi thông trầm mặc, những mẫu ADN thu được đang dần nối nhịp cho hành trình trở về.

Dưới tán rừng thông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng là nơi an nghỉ của hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ

An nghỉ dưới rừng thông

Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng rộng gần 5 ha, được xây dựng trên một đồi thông ở phía Tây Nam thành phố Đà Lạt (cũ), nay thuộc phường Cam Ly - Đà Lạt. Đây là vị trí đặc biệt, bởi từ ngọn đồi này có thể phóng tầm mắt bao quát nhiều công trình biểu tượng của thành phố như: Tháp chuông Trường Cao đẳng Sư phạm, ngôi sao đỏ Trường Đại học Đà Lạt hay mặt nước Hồ Xuân Hương. Và ở bất cứ điểm cao nào của thành phố, người dân cũng dễ dàng nhìn thấy Đài Liệt sĩ vươn cao giữa những rặng thông xanh.

Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Theo các tài liệu, Đài Liệt sĩ - trung tâm biểu tượng của toàn bộ công trình - được xây dựng ở độ cao 1.335 m, thân đài cao 18,5 m. Kiến trúc đài kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và truyền thống. Mặt bằng đài được tạo hình như một bông hoa đặc trưng của xứ sở ngàn hoa với bốn cánh nở về bốn hướng, tượng trưng cho sự đoàn kết của các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Khu mộ được quy hoạch với các ô mộ. Trong mỗi ô được chia làm hai dãy. Mỗi dãy 22 mộ. Chiều dài cạnh ô mộ là 12 m. Những con số 22 và 12 không chỉ là kích thước kiến trúc mà còn mang ý nghĩa gợi nhắc Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng (22/12).

Năm 2024, Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng đã cải tạo cảnh quan, trồng thêm hoa tại các bồn cây trong khuôn viên nhằm tạo không gian trang nghiêm, tươi đẹp. Công tác lễ nghi được duy trì thường xuyên với hoa tươi, trái cây luôn được thay mới tại khu tưởng niệm. Bên cạnh việc đón tiếp các đoàn đến dâng hương, ban quản lý còn hỗ trợ, hướng dẫn và bố trí nơi nghỉ cho thân nhân liệt sĩ từ các địa phương xa về thăm viếng.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thành kính đưa hài cốt các liệt sĩ tới khu vực lấy mẫu

Nối nhịp trở về

Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu tại 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, những ngày này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục triển khai lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa xác định được thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng.

Trong hơn 2.000 liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây, vẫn còn 651 người chưa xác định được danh tính. Toàn bộ số phần mộ này sẽ được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác giám định.

Khối lượng công việc rất lớn đặt ra nhiều áp lực đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã bố trí 5 tổ lấy mẫu, mỗi tổ phụ trách một khu vực riêng. Ngoài lán chỉ huy chung, từng tổ đều dựng lán ngay tại khu vực phụ trách để thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. Khu vực phục vụ công tác y tế, hậu cần cũng được bố trí sẵn sàng để bảo đảm điều kiện làm việc liên tục. Theo kế hoạch, việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng sẽ kéo dài đến hết ngày 21/7.

Các lực lượng tham gia lấy mẫu ADN liệt sĩ thiếu thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Quảng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng có số lượng phần mộ cần lấy mẫu lớn, địa hình đồi cao và hệ thống mộ được xây dựng kiên cố nên việc khai quật, lấy mẫu khó khăn hơn nhiều nghĩa trang khác. Tuy nhiên, từng công đoạn đều được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn. Quá trình thực hiện đến đâu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng đến đó theo đúng quy định.

Giữa màn mưa lất phất của Đà Lạt, dưới những tán thông già rì rào trong gió, các tổ công tác lặng lẽ di chuyển giữa những hàng mộ ngay ngắn phủ màu xanh của cỏ. Không gian vốn yên tĩnh của nghĩa trang chỉ còn tiếng mưa rơi trên tán lá, tiếng thông reo và âm thanh đều đặn của những nhát xẻng nhẹ nhàng bóc từng lớp đất ẩm. Có những phần mộ được chôn sâu, các chiến sĩ phải nằm bẹp người trên đất, buông nửa phần thân trên vào hẳn trong phần mộ, người ở trên giữ chặt trên lưng để cả người đồng đội không bị chúi xuống. Đến gần vị trí có hài cốt, các anh chuyển sang thao tác bằng bay nhỏ, chổi mềm và các dụng cụ chuyên dụng. Mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn trọng như một sự tri ân lặng thầm dành cho những người đã ngã xuống.

Đến lúc đưa hài cốt ra khỏi phần mộ, có những trường hợp chỉ còn lại một mảnh xương rất nhỏ. Mọi người gần như lặng đi. Các thao tác cũng chậm lại, chỉ còn tiếng mưa lách tách trên tấm dù che và tiếng gió xào xạc giữa rừng thông già. Không gian chùng xuống trong giây lát nhưng rồi tất cả lại tập trung ngay vào công việc. Người ghi chép, người chụp ảnh, người đánh dấu vị trí và người trực tiếp lấy mẫu phối hợp nhịp nhàng. Sau khi mẫu được thu nhận, mọi thông tin về vị trí phần mộ, thời gian và ký hiệu mẫu đều được đối chiếu nhiều lần trước khi niêm phong. Khi việc lấy mẫu hoàn tất, hài cốt được hoàn trả về đúng vị trí ban đầu, phần mộ được hoàn nguyên cẩn thận, trả lại sự nguyên vẹn và trang nghiêm vốn có. Dưới những tán thông xanh đã lặng lẽ chứng kiến biết bao mùa tri ân đi qua, công việc vẫn tiếp tục trong sự thành kính, với mong mỏi mỗi mẫu ADN hôm nay sẽ mở thêm một cơ hội để một người lính được gọi đúng tên mình sau nhiều thập kỷ.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một nhịp cầu đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên gọi của mình

Theo dõi trực tiếp quá trình lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Lấy mẫu ADN là mệnh lệnh từ trái tim. Vì vậy, dù thời tiết bất lợi, khối lượng công việc rất lớn nhưng tất cả các thành viên tham gia đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn ở từng công đoạn. Từ khai quật, lấy mẫu, ghi nhận, số hóa đến hoàn trả hài cốt về đúng phần mộ đều được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chính xác, trang nghiêm, tôn trọng các yếu tố tâm linh và truyền thống tri ân các anh hùng liệt sĩ”.