GMKtec EVO-X1 Pro ra mắt: Mini PC mạnh mẽ với chip Ryzen AI 9 HX 470 và cổng OCuLink GMKtec EVO-X1 Pro trang bị vi xử lý AMD mới nhất, RAM lên đến 64GB và đồ họa Radeon 890M ép xung, mang đến hiệu năng ấn tượng trong một thiết kế siêu nhỏ gọn.

GMKtec vừa chính thức giới thiệu mẫu mini PC mới mang tên EVO-X1 Pro, tiếp nối dòng sản phẩm máy tính siêu nhỏ gọn nhưng sở hữu cấu hình mạnh mẽ. Điểm nhấn của thiết bị nằm ở việc trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 470 và tích hợp cổng kết nối OCuLink tốc độ cao.

Sức mạnh từ vi xử lý Ryzen AI 9 HX 470 mới

Về cơ bản, Ryzen AI 9 HX 470 thuộc gia đình Gorgon Point của AMD, được xem là phiên bản tinh chỉnh từ Ryzen AI 9 HX 370. Qua các bài kiểm tra hiệu năng, HX 470 cho kết quả CPU cao hơn một chút so với thế hệ tiền nhiệm. Đáng chú ý, AMD đã ép xung nhân đồ họa tích hợp Radeon 890M thêm gần 7%, nâng xung nhịp từ 2,9 GHz lên 3,1 GHz, giúp cải thiện khả năng xử lý hình ảnh và chơi game trên thiết bị nhỏ gọn này.

GMKtec EVO-X1 Pro duy trì thiết kế nhỏ gọn đặc trưng của dòng sản phẩm tiền nhiệm.

Thông số kỹ thuật ấn tượng trong thiết kế nhỏ gọn

Mặc dù sở hữu nội lực mạnh mẽ, EVO-X1 Pro vẫn duy trì kích thước vật lý cực kỳ khiêm tốn, chỉ 110 x 107 x 63 mm. Tuy nhiên, có một sự thay đổi đáng lưu ý về bộ nhớ: GMKtec đã chuyển sang sử dụng RAM LPDDR5-6400 trên phiên bản Pro, thay vì loại LPDDR5X-7500 nhanh hơn từng xuất hiện trên chiếc EVO-X1 tiêu chuẩn.

Thông số Chi tiết Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen AI 9 HX 470 Đồ họa (GPU) Radeon 890M (xung nhịp 3,1 GHz) Bộ nhớ RAM Tối đa 64 GB LPDDR5-6400 Lưu trữ Khe cắm SSD PCIe Gen 4 Kết nối ngoại vi OCuLink, Dual Gigabit Ethernet Kích thước 110 x 107 x 63 mm

Khả năng mở rộng và tính sẵn sàng

Sự trở lại của cổng OCuLink là một điểm cộng lớn cho người dùng chuyên nghiệp hoặc game thủ, cho phép kết nối với các bộ xử lý đồ họa rời (eGPU) để đạt hiệu suất tương đương máy tính để bàn. Bên cạnh đó, máy vẫn giữ nguyên các kết nối tiêu chuẩn như khe cắm SSD PCIe Gen 4 và hai cổng mạng Gigabit Ethernet.

EVO-X1 Pro hiện đã bắt đầu nhận đặt hàng tại thị trường Trung Quốc với cấu hình RAM 64 GB và ổ cứng 1 TB, mức giá niêm yết là 9.999 Nhân dân tệ (khoảng 1.469 USD). Theo các báo cáo mới nhất, GMKtec có kế hoạch phát hành sản phẩm này ra thị trường quốc tế vào ngày 14/07 với mức giá khởi điểm dự kiến khoảng 1.249 USD.