GMKtec NucBox K17: Khi Intel Core Ultra 5 226V định nghĩa lại sự yên tĩnh trên Mini PC GMKtec NucBox K17 gây ấn tượng với chip Intel Core Ultra 5 226V thế hệ Lunar Lake mới nhất, mang lại khả năng vận hành gần như không tiếng động. Đây là giải pháp Mini PC tối ưu cho công việc văn phòng và đa phương tiện nhờ sự cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.

GMKtec vừa mở rộng danh mục máy tính mini của mình với NucBox K17, một mẫu máy nhỏ gọn dựa trên nền tảng Lunar Lake mới nhất từ Intel. Điểm nhấn của thiết bị nằm ở vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V, kết hợp giữa kiến trúc CPU hiện đại, nhân xử lý AI (NPU) chuyên dụng và đồ họa tích hợp Intel Arc Graphics 130V.

GMKtec NucBox K17 với Intel Core Ultra 5 226V

Kiến trúc Lunar Lake: Hiệu quả năng lượng là ưu tiên hàng đầu

Trái tim của GMKtec NucBox K17 là Intel Core Ultra 5 226V. Đây là dòng chip được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất trên mỗi watt điện, giúp thiết bị hoạt động mát mẻ và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ trước. Với NPU tích hợp, máy sẵn sàng cho các tác vụ tăng tốc AI, một xu hướng quan trọng trong các ứng dụng năng suất hiện nay.

Về đồ họa, nhân Intel Arc Graphics 130V cung cấp khả năng xử lý hình ảnh ổn định cho các tác vụ đa phương tiện và chỉnh sửa ảnh nhẹ nhàng. Mặc dù không phải là một cỗ máy chơi game chuyên dụng, NucBox K17 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí cơ bản và làm việc đồ họa 2D mượt mà.

Phân tích hiệu năng qua các bài thử nghiệm thực tế

Trong các bài kiểm tra Benchmark, NucBox K17 cho thấy sức mạnh đáng nể ở khả năng xử lý đơn nhân. Tuy nhiên, khi so sánh với các đối thủ từ AMD như dòng Ryzen AI 9, hiệu năng đa nhân của Intel Core Ultra 5 226V có phần lép vế hơn trong các ứng dụng đòi hỏi tính song song hóa cao.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 5 226V (lên đến 4.5GHz) Đồ họa (GPU) Intel Arc Graphics 130V Bộ nhớ RAM 16GB LPDDR5X 8533MT/s (Hàn chết) Lưu trữ 1TB PCIe 4.0 SSD (Hỗ trợ Dual M.2 Gen5+Gen4) Kết nối không dây Wi-Fi 7, Bluetooth Cổng kết nối USB4, 2.5-Gigabit LAN, HDMI

Cụ thể, trong bài thử nghiệm Cinebench 2024 Single Core, NucBox K17 đạt 115 điểm, bám đuổi sát sao các mẫu chip cao cấp hơn. Ngược lại, ở bài thử Multi Core, máy đạt 523 điểm, thấp hơn đáng kể so với Ryzen AI 9 HX 370 (1267 điểm). Điều này cho thấy máy phù hợp nhất cho các tác vụ văn phòng, duyệt web và xử lý công việc hàng ngày hơn là render video nặng.

Hệ thống tản nhiệt "siêu êm"

Một trong những ưu điểm lớn nhất của GMKtec NucBox K17 là hệ thống làm mát. Trong quá trình thử nghiệm, máy gần như không phát ra tiếng động khi ở chế độ nhàn rỗi (idle) và duy trì mức âm thanh cực thấp ngay cả khi tải nặng. Đây là một cải tiến vượt trội so với nhiều dòng Mini PC khác thường gặp vấn đề về tiếng ồn quạt nhỏ nhưng rít.

Nhiệt độ bề mặt luôn được giữ trong giới hạn an toàn và bộ vi xử lý không có dấu hiệu bị quá nhiệt hay giảm xung (throttling) trong các phiên làm việc kéo dài. Điều này biến NucBox K17 trở thành một trong những chiếc Mini PC yên tĩnh nhất trong phân khúc hiệu năng này từng được thử nghiệm.

GMKtec NucBox K17 - Front-Panel Connectors

Khả năng kết nối và nâng cấp

Máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối hiện đại, bao gồm USB4 cho tốc độ truyền dữ liệu cực nhanh và hỗ trợ xuất hình ảnh 8K. Khả năng kết nối mạng cũng được chú trọng với cổng LAN 2.5-Gigabit và chuẩn Wi-Fi 7 mới nhất.

Về khả năng bảo trì, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận ổ cứng SSD và mô-đun Wi-Fi sau khi tháo bảng điều khiển phía dưới. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là bộ nhớ RAM LPDDR5X được hàn chết trên bo mạch, đồng nghĩa với việc người dùng không thể nâng cấp dung lượng RAM sau khi mua.

GMKtec NucBox K17 - Rear Connectors

Đánh giá chung

GMKtec NucBox K17 là một gói giải pháp phần cứng toàn diện cho những ai tìm kiếm sự nhỏ gọn và yên tĩnh tuyệt đối. Dù ổ cứng SSD Huawei eKitStor Xtreme 200E đi kèm có hiện tượng giảm hiệu suất khi tải liên tục, nhưng trong sử dụng thực tế hàng ngày, điều này khó có thể nhận ra.

Với mức giá tham khảo khoảng 619,99 USD, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng chuyên nghiệp cần một chiếc máy tính hiệu quả, hỗ trợ các công nghệ kết nối tương lai như Wi-Fi 7 và USB4 trong một thân hình nhỏ bé.