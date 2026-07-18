GMKtec ra mắt bản EVO-X2 mới: Mini PC RAM 128GB cho phép dùng 96GB VRAM GMKtec EVO-X2 phiên bản mới tối ưu chi phí với ổ cứng 1TB trong khi vẫn giữ nguyên mức RAM 128GB. Cấu hình này cho phép đồ họa tích hợp Radeon 8060S tận dụng tối đa sức mạnh xử lý nhờ bộ nhớ VRAM khổng lồ.

GMKtec vừa chính thức bổ sung một tùy chọn cấu hình mới cho dòng máy tính siêu nhỏ (mini-PC) EVO-X2. Phiên bản này được thiết kế nhằm mang lại mức giá dễ tiếp cận hơn cho người dùng cần dung lượng bộ nhớ tạm thời cực lớn nhưng không quá chú trọng vào không gian lưu trữ sẵn có.

GMKtec EVO-X2 hiện có phiên bản giá rẻ hơn với RAM 128 GB.

Cấu hình mạnh mẽ với nền tảng AMD Strix Halo

Về mặt kỹ thuật, EVO-X2 mới vẫn duy trì sức mạnh từ chipset AMD Ryzen AI Max+ 395, dựa trên kiến trúc Zen 5 tiên tiến nhất của AMD. Đi kèm với đó là nhân đồ họa tích hợp (iGPU) Radeon 8060S, một trong những giải pháp đồ họa tích hợp mạnh mẽ nhất hiện nay trên thị trường mini-PC.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên bản này chính là việc trang bị sẵn 128 GB RAM. Với mức dung lượng này, hệ thống cho phép người dùng thiết lập và chia sẻ tối đa lên tới 96 GB VRAM cho iGPU Radeon 8060S. Khả năng này biến chiếc mini-PC nhỏ gọn thành một cỗ máy có thể xử lý các tác vụ đồ họa nặng, dựng phim hoặc chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vốn đòi hỏi bộ nhớ video cực cao.

Tối ưu chi phí bằng cách giảm dung lượng lưu trữ

Để giảm giá thành, GMKtec đã thay đổi cấu hình lưu trữ từ 2 TB SSD xuống còn 1 TB SSD. Sự thay đổi này giúp phiên bản mới có giá thấp hơn khoảng 150 USD so với tùy chọn 128 GB RAM/2 TB SSD trước đó (hiện đang được niêm yết ở mức 3.649 USD trên một số nền tảng thương mại điện tử).

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chính của phiên bản GMKtec EVO-X2 mới:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý AMD Ryzen AI Max+ 395 (Zen 5) Đồ họa AMD Radeon 8060S (iGPU) Bộ nhớ RAM 128 GB Bộ nhớ VRAM tối đa 96 GB (chia sẻ từ RAM) Lưu trữ 1 TB SSD

Dù mức giá đã được giảm bớt, người dùng vẫn cần lưu ý rằng việc nâng cấp từ bản 64 GB RAM lên 128 GB RAM khiến giá máy tăng thêm khoảng 1.500 USD. Đây là một khoản đầu tư đáng kể, chủ yếu dành cho những người dùng chuyên nghiệp thực sự cần đến lượng băng thông và dung lượng bộ nhớ lớn.

Hiệu năng và khả năng tản nhiệt

Theo các thử nghiệm thực tế trước đó trên dòng EVO-X2, hệ thống tản nhiệt của máy hoạt động rất hiệu quả. Thiết bị có thể duy trì hiệu suất đỉnh cao từ chip Ryzen AI Max+ 395 mà hầu như không gặp phải hiện tượng giảm xung do nhiệt (thermal throttling). Điều này đảm bảo tính ổn định cho máy trong các phiên làm việc kéo dài.

Hiện tại, GMKtec cũng đang cung cấp mã giảm giá "EVOX215N" (giảm 15 USD) cho khách hàng khi thanh toán trên trang chủ của hãng. Với việc các nền tảng kế nhiệm như Gorgon Halo hay Medusa Halo của AMD vẫn chưa sẵn sàng, EVO-X2 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho phân khúc mini-PC hiệu năng cao sử dụng kiến trúc Strix Halo.