Dòng chảy thông tin Gỡ nút thắt để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư Việc chưa mạnh dạn mở rộng đầu tư trong doanh nghiệp, thoạt nghe cứ như chuyện bình thường, nhưng khi đi sâu phân tích thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp trong tỉnh thì mới nhận ra nhiều điều đáng suy ngẫm.

Một góc resort ở La Gi

Kết quả chỉ số PCI, BPI năm 2025 tại tỉnh cho thấy, một số chỉ tiêu ở khu vực doanh nghiệp Lâm Đồng tốt hơn trung vị cả nước như: tăng trưởng doanh thu thuần của doanh nghiệp là 4,6%, còn trung vị cả nước là 1,4%; hay tăng trưởng lao động trong doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh là 3,8% so với 2,4% mặt bằng chung… Thế nhưng, động lực này chưa chuyển thành quyết định mở rộng quy mô, khi chỉ có 18,6% doanh nghiệp tại tỉnh dự kiến mở rộng sản xuất kinh doanh trong 2 năm tới, trong khi trung vị cả nước là 31,6%.

Qua khảo sát, VCCI thống kê có 3 khó khăn cụ thể lớn nhất của doanh nghiệp Lâm Đồng là: vốn, khách hàng và biến động thị trường. Trong đó, việc tìm kiếm nguồn vốn có đến 50% doanh nghiệp đánh dấu, thể hiện rõ khó khăn nhất với lý do rất mới, không dừng ở tài sản thế chấp chưa bảo đảm hay phương án kinh doanh yếu. Lâm Đồng sau sáp nhập quá rộng, cùng với việc thay đổi địa bàn hoạt động của các tổ chức tín dụng đã trở thành lực cản cho tăng trưởng tín dụng.

Một doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp sạch tại Đắk Nông kể, không thể tiếp cận được vốn từ năm ngoái đến nay, vì chi nhánh ngân hàng A. vốn trước kia ở Đắk Nông, sau chuyển về Đà Lạt đã từ chối cho doanh nghiệp vay. Lý do vì ở xa quá, dù trước đó doanh nghiệp đã là khách hàng của chi nhánh ngân hàng này.

Ở diễn biến khác, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước khu vực 10 (Lâm Đồng, Khánh Hòa) cho thấy, đến cuối tháng 5/2026, số dư nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh là 240.469 tỷ đồng, tăng 4,99%, cao hơn tốc độ tăng trưởng huy động vốn của cả nước (tăng 2,98%). Nhưng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 374.448 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng 0,94%, quá thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng của cả nước (tăng 5,71%). Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 10, ngoài lý do dẫn đến việc hấp thu vốn chậm, còn vì việc công bố quy hoạch tổng thể và kế hoạch sử dụng đất tại một số khu vực còn chậm, nhiều thay đổi gây khó khăn cho tổ chức tín dụng trong thẩm định, định giá và cấp tín dụng. Bên cạnh, tài sản bảo đảm vướng quy hoạch hoặc quy hoạch không ổn định, quy hoạch treo, hạn chế khả năng tiếp cận vốn vay của người dân, doanh nghiệp…

Với lý do khó về vốn như trên, trong 1 cuộc họp gần đây, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phải công khai hết các quy hoạch dưới mọi hình thức, xem xét rút ngắn thời gian trích lục thửa đất… để doanh nghiệp tiếp cận vốn theo nhu cầu. Còn 2 khó khăn khác về khách hàng, biến động thị trường thì đó là tình hình chung, khi xung đột địa chính trị, chính sách thuế quan, yêu cầu về tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe... đều có thể tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ai cũng hiểu quyết định đầu tư mở rộng chỉ được đưa ra khi nhìn thấy đơn hàng ổn định trong dài hạn. Nếu chưa nhìn thấy khách hàng mới hoặc chưa xác định được thị trường tiêu thụ bền vững, việc đầu tư mở rộng cũng khó. Nhưng trong kinh doanh đã có câu: “Có gan làm giàu!”. Thực tế đâu phải lúc nào cũng chắc chắn, rõ ràng, kịp lúc, nhất là thời cơ. Thế nên, vấn đề là phải củng cố sự lạc quan cho mở rộng đầu tư của doanh nghiệp trong tỉnh.

Trong rất nhiều giải pháp mà VCCI gửi đến tỉnh, vấn đề cần nhất hiện nay là phải xây dựng một môi trường kinh doanh ổn định thông qua hỗ trợ tạo lập thị trường, thúc đẩy tiêu dùng, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển kinh tế ổn định. Theo cách khi doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội tăng trưởng bền vững, họ sẽ tự tìm vốn, tự đầu tư và tự mở rộng sản xuất.