Thời sự Gỡ vướng 245 dự án ngoài ngân sách theo nguyên tắc “dễ làm trước, khó làm sau” Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đối với các sở, ngành, địa phương trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 245 dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên chủ trì họp nắm bắt tiến độ tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Chiều 9/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo tình hình xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Tài chính thông tin, đến nay, Lâm Đồng chỉ còn 245 dự án đầu tư ngoài ngân sách đủ điều kiện tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tổng vốn đầu tư các dự án này hơn 240.000 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Dương Minh Châu báo cáo tiến độ tháo gỡ vướng mắc các dự án ngoài ngân sách

Trong số này, có 18 dự án, với tổng vốn đầu tư 25.400 tỷ đồng, quy mô hơn 1.000 ha thuộc thẩm quyền xem xét, tháo gỡ của Trung ương; 227 dự án còn lại, tổng vốn khoảng hơn 215.000 tỷ đồng, quy mô 29.334 ha thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Tại cuộc họp, các đơn vị báo cáo nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tháo gỡ các dự án. Nhiều sở, ngành đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo sở chuyên ngành khẩn trương hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến mức độ ảnh hưởng của dự án đầu tư.

Việc xử lý các dự án theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 cần bảo đảm phù hợp với chủ trương, cũng như nguyên tắc nhà đầu tư.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tháo gỡ các dự án theo hướng “dễ làm trước, khó làm sau”

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, để bảo đảm kỳ vọng tăng trưởng GRDP “2 con số”, việc tháo gỡ khó khăn các dự án là yếu tố rất quan trọng. Bởi khi dự án được tháo gỡ, đi vào hoạt động sẽ kích cầu thu hút đầu tư, phát triển các dịch vụ liên quan, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động…

“ Các đơn vị vào cuộc quyết tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Việc tháo gỡ ưu tiên theo hướng “dự án nào dễ làm trước, khó làm sau”. Trước mắt toàn tỉnh sẽ tập trung các dự án nằm trong vùng dự trữ khoáng sản, dự án điện… Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh làm văn bản kiến nghị Cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giao các dự án cho địa phương.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất hướng tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các dự án nằm trong vùng dự trữ khoáng sản

Đơn vị hướng dẫn các nhà đầu tư có dự án nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản thực hiện bộ thủ tục hành chính đúng quy định. Riêng Sở Tài chính chủ trì đánh giá hiệu quả khi dự án được tháo gỡ sẽ kích cầu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững.