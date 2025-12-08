Chính sách Gỡ vướng cho các chương trình mục tiêu quốc gia khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 7464/VPCP-KTTH ngày 11/8/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giải quyết ngay theo thẩm quyền hoặc khẩn trương đề nghị các chủ chương trình, các Bộ, cơ quan liên quan ở trung ương hướng dẫn.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan ở Trung ương tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thể chế, bảo đảm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia liên tục, không gián đoạn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình đã được Quốc hội giao.

Các cơ quan chủ chương trình (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo) khẩn trương tổ chức rà soát, tổng hợp đề xuất của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương không còn nhu cầu sử dụng vốn, hoàn trả ngân sách trung ương gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương.