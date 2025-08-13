Kinh tế Gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các khu công nghiệp Các dự án khu công nghiệp (KCN) lớn tại Lâm Đồng đang trong giai đoạn triển khai nhưng gặp nhiều vướng mắc, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan cùng vào cuộc tháo gỡ.

KCN Tân Đức ở xã Tân Minh có quy mô 300 ha, hiện đã giải phóng mặt bằng được 281,9 ha đạt 97,53%. UBND tỉnh đã cho thuê đất 3 đợt, tổng diện tích 288,5 ha, đạt 96,1% quy mô KCN. Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 đạt khoảng 90% khối lượng, giá trị thực hiện trong 7 tháng của năm 2025 là 273,5/562 tỷ đồng, lũy kế đạt 900,2/1.200 tỷ đồng, tương đương 75,02% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tuy vậy, vẫn còn 33 hồ sơ với 7,3 ha chưa được phê duyệt phương án bồi thường và nút giao quốc lộ 1A với KCN chưa thi công xong do vướng mặt bằng. Trạm điện 110 kV phục vụ KCN cũng chưa được triển khai, gây lo ngại ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện tổng thể.

KCN Tân Đức ở xã Tân Minh đã giải phóng mặt bằng được 281,9 ha, đạt 97,53%. Ảnh: Ngọc Lân

Còn KCN Sơn Mỹ 1 (xã Sơn Mỹ) có quy mô 1.070 ha, tổng vốn đăng ký 2.300 tỷ đồng, hiện mới thực hiện đền bù được 86,7 ha, trong đó 76,5 ha đã được UBND tỉnh cho thuê. Đáng chú ý, khu vực ưu tiên 375 ha còn 288,5 ha chưa được bàn giao, trong đó 7 tổ chức với 226,8 ha chưa đồng ý nhận tiền bồi thường. Với 65 hộ dân/45,32 ha, dù đã phê duyệt phương án bồi thường 81,3 tỷ đồng, nhưng Công ty Cổ phần IPICO chưa chuyển kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất...

KCN Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1 quy mô 468,35 ha, vốn đầu tư 1.717 tỷ đồng hiện mới dừng ở khâu triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Việc thu hồi đất, lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất và lập phương án bồi thường vẫn còn chậm. Chủ đầu tư tiếp tục rà soát và hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng.

Trước thực trạng trên, ông Phan Dương Cường - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết, đối với KCN Tân Đức, Ban đang phối hợp với xã Tân Minh đẩy nhanh giải quyết 33 hồ sơ còn lại; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thành các thủ tục liên quan để tiếp tục chi trả đền bù; phối hợp với Sở Công thương làm việc với ngành điện triển khai trạm 110 kV KCN Tân Đức trong quý IV/2025. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương vào cuộc để giải quyết dứt điểm, tránh kéo dài ảnh hưởng đến niềm tin của người dân và tiến độ dự án. Đối với KCN Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1, quy mô 468,35 ha nhưng triển khai còn chậm, Ban đang phối hợp địa phương lập phương án thu hồi đất và xác định giá đất.

Ông Cường trao đổi thêm, Ban Quản lý các KCN sẽ tiếp tục theo sát từng dự án, cập nhật tiến độ thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn.

Tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn với Ban Quản lý các KCN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc tại các KCN về giá đất, bồi thường, hạ tầng giao thông, điện... Cụ thể, Sở Tài chính bố trí vốn đầu tư hạ tầng, giải quyết kiến nghị về kinh phí; Sở Xây dựng phối hợp quy hoạch khu tái định cư, nhà ở công nhân; Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý vướng mắc đất quốc phòng; Cục Thuế khu vực XIV giải quyết ưu đãi đầu tư... UBND các địa phương có KCN phải bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng, giữ gìn an ninh trật tự.

Đối với KCN Tân Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoàn thành giai đoạn 1 dự án trong tháng 9/2025; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc về giá đất, bồi thường, hạ tầng kết nối. Đối với Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, khẩn trương bàn giao mặt bằng dự án Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II và Kho LNG Sơn Mỹ, bảo đảm tiến độ; đồng thời, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ thu hút đầu tư. Đối với Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1, đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng và hạ tầng giao thông, cấp nước, bảo đảm điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp sớm triển khai hoạt động.