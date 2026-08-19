Góc khuất Man City: Sự rạn nứt giữa Pep Guardiola và Kyle Walker trong ngày tàn triều đại Bộ phim tài liệu A Beautiful Obsession đã bóc tách những góc khuất chưa từng công bố tại Manchester City, từ cuộc cãi vã dữ dội của Pep Guardiola đến sự kiệt quệ về năng lượng.

Bộ phim tài liệu "A Beautiful Obsession" vừa ra mắt đã phơi bày một thực tế trần trụi: sự suy tàn của Manchester City không đến từ những lý do chuyên môn thuần túy, mà xuất phát từ nỗi đau kiệt quệ năng lượng và sự rạn nứt sâu sắc bên trong phòng thay đồ. Đằng sau ánh hào quang thống trị bóng đá Anh là chuỗi ngày tàn của HLV Pep Guardiola cùng các học trò.

Mối quan hệ đổ vỡ với Kyle Walker và bầu không khí u ám

Điểm nhấn gây sốc nhất trong bộ phim là sự sụp đổ mối quan hệ giữa Guardiola và hậu vệ đội trưởng Kyle Walker. Sau thất bại tại Anfield vào tháng 12/2024, mâu thuẫn bùng nổ khi chiến lược gia người Tây Ban Nha trút giận lên cầu thủ người Anh. Thốt lên trong tuyệt vọng "Cậu không hiểu đâu, Kyle!", Pep nhận lại phản ứng gay gắt từ Walker khi hậu vệ này cảm thấy mình liên tục bị biến thành tâm điểm đổ lỗi trong mọi cuộc họp.

Pep đã có giai đoạn cuối không dễ dàng ở Man City. Ảnh: Getty.

Sai lầm của Walker trong trận derby Manchester sau đó được coi là giọt nước tràn ly. Hậu vệ người Anh chỉ thi đấu thêm 3 trận trước khi bị gạch tên khỏi kế hoạch và buộc phải chia tay sân Etihad để chuyển sang thi đấu tại nước ngoài.

Sự bế tắc của chiến lược gia đại tài và phòng thay đồ rạn nứt

Bộ phim mang đến cái nhìn trần trụi về một tập thể Man City hoàn toàn rệu rã khi đối mặt với chuỗi trận thua liên tiếp. Sau thảm bại 0-4 trước Tottenham, Kevin De Bruyne thẳng thừng mắng nhiếc các đồng đội là "mềm yếu", trong khi tiền vệ trụ cột Rodri ngồi chết lặng vì chấn thương.

HLV Pep Guardiola trong thời gian dẫn dắt Man City. Ảnh: Manchester City.

Sự bế tắc lên đến đỉnh điểm khi Pep Guardiola cầu xin học trò: "Nếu tôi là vấn đề, các cậu phải nói cho tôi biết". Sau thất bại trước Juventus, ông đưa ra hình ảnh so sánh đầy ám ảnh rằng bản thân vẫn còn tình yêu với đội bóng giống như người vợ cũ, nhưng ngọn lửa đam mê giữa họ đã hoàn toàn dập tắt.

Những quyết định tàn nhẫn và bài học từ thượng tầng

Triều đại của Guardiola khép lại bằng những quyết định tàn nhẫn nhưng khó tránh khỏi. Vị chiến lược gia thừa nhận việc chấp nhận để De Bruyne ra đi khi hết hạn hợp đồng là điều "giết chết ông", dù tiền vệ người Bỉ thực lòng không muốn rời đi vì lý do gia đình.

Ở thượng tầng, Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak thẳng thắn thừa nhận sai lầm chiến lược khi mua sắm quá ít trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024. Khi đội bóng trải qua 7 trận thua liên tiếp vào tháng 11/2024, Pep Guardiola hiểu rằng nguồn năng lượng của mình đã cạn kiệt. Lời khuyên từ Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain về việc Pep cần nghỉ ngơi để nhận ra "có một cuộc sống ngoài bóng đá" chính là lời chia tay phù hợp nhất cho một thiên tài luôn coi bóng đá là lẽ sống duy nhất.