Dòng chảy thông tin Góc nhìn khác từ “Cà phê doanh nhân” Mặc dù mới triển khai nhưng hiện tại Lâm Đồng đã nâng cấp mô hình “Cà phê doanh nhân” thành các chủ đề chuyên sâu như đất đai, tín dụng, đầu tư, đấu thầu, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI)... trong các buổi gặp gỡ. Ở đó, lãnh đạo tỉnh trực tiếp chủ trì và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại chỗ mang lại giá trị thực sự đối với mô hình này, góp phần tạo niềm tin và thu hút doanh nghiệp.

Lãnh đạo các sở, ngành phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh thực hiện chương trình “Cà phê doanh nhân”

Nhận diện “điểm mù” vận hành thực tế

Mô hình “Cà phê doanh nhân” ban đầu là sáng kiến cải cách hành chính mang tính đột phá của một vài địa phương, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Sau giai đoạn tiên phong và lan tỏa ở rất nhiều tỉnh, thành, không ít địa phương do thiếu các giải pháp đổi mới khiến mô hình giảm sức hút, rơi vào lối mòn hành chính hóa, bởi thiếu sự phối hợp và năng lực chuyển động giữa các sở, ban, ngành… Mặt khác, từ tâm lý e ngại từ cấp tham mưu, khiến ranh giới giữa đồng hành và can thiệp không được cải thiện.

Tỉnh Lâm Đồng đã khởi động lại chương trình “Cà phê doanh nhân” vào tháng 5/2026 và khi đó, nhiều đại diện doanh nghiệp thẳng thắn phát biểu “đến vì tò mò”, “chưa biết mô hình hoạt động như thế nào”… Những doanh nhân đã tham dự rất nhiều hội nghị đối thoại với doanh nghiệp hằng năm, biết một thực tế là “lắng nghe nhiều, nhưng tỷ lệ vụ việc được giải quyết dứt điểm là bao nhiêu?”, nên chưa tin tưởng lắm. Hơn nữa, không gian “Cà phê doanh nhân” có vẻ không chính thức cho việc giải quyết các điểm nghẽn của doanh nghiệp…

Nhận định được những vấn đề trên, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt Trung tâm) - đơn vị được UBND tỉnh giao trách nhiệm tổ chức và điều phối “Cà phê doanh nhân”, đã phối hợp với các sở, ngành lồng ghép thông tin chính sách, pháp luật mới về đất đai, tín dụng, đầu tư, đấu thầu, chuyển đổi số... vào các buổi sinh hoạt. Từ đó, “Cà phê doanh nhân” được tổ chức với mục tiêu xây dựng một không gian trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thực chất giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp; cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định mới; lắng nghe, tiếp nhận và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Qua đó tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi và hiệu quả.

Nhiều doanh nghiệp có năng lực, hoạt động sản xuất, kinh doanh tốt được mời trao đổi kinh nghiệm

Hiệu quả của “hệ điều hành” phía sau ly cà phê

Sau 4 kỳ “Cà phê doanh nhân” đã có hơn 60 ý kiến, kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp được Trung tâm ghi nhận. Ông Huỳnh Ngọc Tú - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Hiện nay, hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Việc tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng các quy định cũng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh, hay thuận lợi trong triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Các ý kiến của doanh nhân, nhà đầu tư trong các chương trình “Cà phê doanh nhân” được đại diện lãnh đạo các cơ quan nhà nước và chính quyền lắng nghe, tiếp nhận và phối hợp thực hiện xử lý; cũng như báo cáo, tham mưu lãnh đạo tỉnh để giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh… Nhiều doanh nhân đã ghi nhận hiệu quả của chương trình “Cà phê doanh nhân” sau mỗi kỳ tổ chức, bởi ngoài cơ hội được tiếp xúc được trao đổi, được lắng nghe và nhận được câu trả lời từ chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước… về giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc của mình; còn được thông tin nhiều nội dung là mối quan tâm thường xuyên của doanh nghiệp, về thuế, ưu đãi đầu tư, tiếp cận nguồn vốn…

Ý kiến của các doanh nhân, nhà đầu tư được ghi nhận và chuyển đến “hệ điều hành” tiếp tục giải quyết

Bên cạnh đó, chương trình “Cà phê doanh nhân” còn là dịp gặp gỡ rất nhiều các doanh nghiệp cùng lĩnh vực, có thể giúp đơn vị hoàn thiện sản phẩm của mình tốt hơn; cũng có thể tìm ra các thị trường mới, hoặc những đối tác, khách hàng khác, nhất là khi tỉnh Lâm Đồng mới có không gian rất rộng. Tuy nhiên, Lâm Đồng hiện có hơn 31.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 320.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm khoảng 97%. Việc hạn chế về quy mô cũng dẫn đến hạn chế về nguồn lực, tăng áp lực cạnh tranh lại càng cần sự đồng hành, hỗ trợ từ chính quyền.

Đứng từ góc độ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lâm Đồng, kỳ vọng các doanh nghiệp SME có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm và năng lực triển khai sẽ được tạo điều kiện để có cơ hội tham gia vào các dự án, gói thầu lớn, được đóng góp cho tỉnh thông qua hệ sinh thái nhà cung cấp, nhà thầu phụ; hoặc khuyến khích nhà thầu chính sử dụng các doanh nghiệp đủ năng lực tại địa phương trên nguyên tắc công khai, cạnh tranh và đúng quy định pháp luật. Qua đó, SME cũng được lớn lên từ chính nhu cầu phát triển của địa phương.